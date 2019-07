GBL betaalt 600 miljoen uit eigen zak voor Webhelp

Groep Brussel Lambert (GBL) zal naar alle verwachting zo’n 600 miljoen euro uit eigen zak moeten halen als onderdeel van de overname van de Franse callcenterreus Webhelp.

De investeringsmaatschappij GBL van de families Frère en Desmarais voert exclusieve onderhandelingen om Webhelp over te nemen van de private-equityreus KKR, raakte dinsdag bekend. Dat Franse bedrijf is de Europese marktleider in klantendiensten, gespecialiseerd in de groeiende en lucratieve outsourcing van bedrijfsprocessen, telemarketing en relatiebeheer.

De beursgenoteerde holding maakte bij de aankondiging van de op til zijnde deal melding van een prijskaartje van 2,4 miljard euro. Het gaat om de ondernemingswaarde (kapitaal + schulden) die op Webhelp wordt geplakt.

Leningen

Volgens meerdere bronnen, waaronder het persagentschap Reuters, zullen de overnemers - de twee oprichters en enkele honderden managers stappen mee in de nieuwe constructie boven het bedrijf - 1,4 miljard euro aan leningen aangaan om de overname te financieren. Zoals traditioneel het geval is, zullen die afgewenteld worden op het doelwit.

De overnemers betalen het resterende bedrag (1 miljard euro) uit eigen zak. Gezien GBL volgens meerdere bronnen 60 procent van de Webhelp-aandelen verwerft, moet de holding dus een bedrag van 600 miljoen euro ophoesten. Dat is voor de holding geen probleem. Ze beschikt over meer dan 600 miljoen euro cash én heeft meer dan 2,1 miljard ongebruikte kredietlijnen.

Kanteljaar

2019 is een kanteljaar voor GBL. De diversificatie van de portefeuille komt nu echt op dreef en gaat traag maar zeker naar meer niet-genoteerde participaties en controlebelangen. De holding nam in april afscheid van de Franse oliereus Total, jarenlang een van de hoekstenen van haar portefeuille. Met participaties in Total, de Electrabel-moeder Engie, de materialengroep Imérys en het cementbedrijf LafargeHolcim vormden Franse multinationals jarenlang de kern van GBL's portefeuille.

2,1 miljard Kredietlijnen GBL beschikt over meer dan 600 miljoen euro cash en heeft meer dan 2,1 miljard ongebruikte kredietlijnen.

Daar kwam vanaf 2012 verandering in, toen na een generatiewissel aan de top de schoonzoon van Albert Frère, Ian Gallienne, en diens co-CEO Gérard Lamarche de GBL-tanker in een andere richting begonnen te sturen. Niet alleen het belang in Total werd in schijfjes afgebouwd, GBL ontdeed zich ook van Engie en verkocht deels zijn aandelen in de drankenreus Pernod Ricard.

In de plaats daarvan investeerde het bedrijf in 2013 in de Zwitserse inspectie-, controle- en certificeringsgroep SGS en in de materiaaltechnologiegroep Umicore. In 2015 investeerde GBL met succes in de Duitse sportartikelenfabrikant Adidas. Minder gelukkig was de instap in de luierfabrikant Ontex in datzelfde jaar en de Duitse producent van melkrobotten GEA.