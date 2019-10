'GDPR wordt nog te beperkt gebruikt'...

Kortrijk investeert 40.000 euro in big data afkomstig van Proximus en MasterCard. Hoe schadelijk is de handel in data? We leggen de vraag voor aan Ruben Verborgh, computerwetenschapper en dataspecialist.

Woensdag maakte Kortrijk bekend dat het data analyseert om het toerisme te optimaliseren. De stad betaalt Proximus voor geanonimiseerde datapakketten. Maar kan iemand expliciet weigeren deel te nemen? Over die prangende vraag werd duchtig gepingpongd.

Het gevaarlijkste aan de datahandel is dat we de gevaren nog niet kennen. Ruben Verborgh Dataspecialist

‘Er bestaat een opt-outsysteem’, zei Schepen van Economie Arne Vandendriessche op Radio 1. Hij verwees naar de websites van Proximus en de Privacycommissie, maar daar is niets te vinden. Later gaf Proximus toe dat zo’n functie nog niet bestaat. ‘In de toekomst moet die er zeker komen. Maar we zijn nu al volledig in orde met de Europese GDPR-wetgeving. Die verplicht geen opt-outsysteem als de gegevens worden geanonimiseerd.’ Vandendriessche reageerde nog dat het om een misverstand ging en dat hij bevestiging had dat Proximus binnen de week zo’n opt-outfunctie installeert. Dataspecialist Ruben Verborgh legt uit wat de situatie gevaarlijk maakt.

Wat is er aan de hand met Proximus in Kortrijk?

Ruben Verborgh: 'Naar mijn gevoel wordt het verhaal verkeerd benaderd. Als het over data gaat, schreeuwt iedereen privacy. Maar dat woord is zodanig veel gebruikt dat het geen betekenis meer heeft. Het kernwoord is controle. Proximus zegt dat die data niet identificeerbaar zijn en dat er dus geen gevaar is, maar dat is niet waar. Ethisch is er wel iets mis.'

Wat zijn de gevaren van die datatransacties?

Verborgh: 'Het gevaarlijkste is dat we de gevaren nog niet kennen. Kijk naar het Facebook-schandaal met Cambridge Analytica. Niemand had dat zien aankomen, maar het is nog steeds merkbaar hoe schadelijk dat was. De achteloosheid waarmee over data wordt gecommuniceerd, is onrustwekkend. Als niemand ingaat tegen Proximus, creëer je een precedent voor andere bedrijven. Zo wordt de vermarkting van data onvermijdelijk.'