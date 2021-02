Geld uit 4G-veiling na acht jaar eindelijk op bestemming

De Vlaamse overheid ontvangt dit jaar nog 41,5 miljoen euro, een bedrag waar ze nog recht op had uit de veiling van 4G-licenties in 2013.

Eind dit jaar of begin volgend jaar wil ons land de veiling van het supersnel mobiel internet 5G organiseren. Maar er zijn nog altijd losse eindjes van een veiling van 4G-radiolicenties in 2013, vernam De Tijd. De opbrengst van die veiling, voor 4G-technologie aan het toenmalige Belgacom, Mobistar en BASE, bedroeg 360 miljoen euro. In september 2018 kwamen de federale overheid en de deelstaten overeen dat 72 miljoen euro, of 20 procent naar de deelstaten zou gaan, waarvan 41,5 miljoen euro voor Vlaanderen.

Die storting was gepland voor 2019, maar het geld is tot op heden nog altijd niet van de federale overheid tot bij de deelstaten geraakt, bevestigt het kabinet van federaal minister voor Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen). Daar is te horen dat de betaling nog voor dit jaar gepland staat. 'We brengen dit in orde bij de begrotingscontrole in februari.' De effectieve uitbetaling kan dan volgen nadat de begrotingswet voor eind juni in de Kamer is behandeld.

Schuldafbouw

Het zal bijna acht jaar geduurd hebben voordat het geld - de veiling ging door in november 2013 - bij de juiste bestemmeling komt. De regionale overheden krijgen een deel van de koek omdat zij bevoegd zijn voor media en omdat er via de mobiele netwerken media geconsumeerd wordt. Vlaanderen gaat de 41,5 miljoen euro die het krijgt niet inzetten voor beleid, maar voor schuldafbouw, is te horen op het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

72 miljoen geld voor regio's Er vloeit dit jaar 72 miljoen euro van de federale overheid naar de regio's.

De vertraagde uitbetaling onderstreept de complexiteit van de geldstromen bij de veiling van radiospectrum. De federale overheid en de deelstaten raken het voorlopig niet eens hoe het geld procentueel verdeeld moet worden bij de volgende veiling, de 5G-veiling. Ze gunnen elkaar minimaal 20 procent, maar over de bestemming van de overige 60 procent is geen akkoord. Het Overlegcomité komt vrijdag bijeen om te beslissen de 'centendiscussie' voorlopig te parkeren.