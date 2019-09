Gerecht onderzoekt misbruik van voorkennis door Leroy

Het parket van Brussel bevestigt een bericht van Knack dat er vandaag huiszoekingen plaatsvonden in een gerechtelijk onderzoek naar Leroy. Ook Proximus bevestigt dat één van die huiszoekingen vandaag gebeurde in het bureau van Leroy op de hoofdzetel van Proximus aan het Brusselse Noordstation. Ook bij Leroy thuis zouden er politiespeurders langs zijn geweest.

De woordvoerster van het Brussels parket wil niet zeggen waarover het dossier gaat, maar De Tijd vernam dat ook het gerecht is gesprongen op de verdachte aandelentransactie waarover eerder al in de pers is geschreven. Een onderzoeksrechter moet nagaan of Leroy daarbij misbruik van voorkennis pleegde. Wie schuldig wordt bevonden aan misbruik van voorkennis, riskeert een fikse boete en tot vier jaar gevangenisstraf, bovenop de terugbetaling van het drievoud van het vermogensvoordeel dat is opgestreken.