Glasvezel doet Proximus alles herbekijken

De telecomgroep Proximus overweegt zijn dochter Be-Mobile te verkopen. De opbrengst kan topman Guillaume Boutin goed gebruiken om het dure glasvezelnetwerk te betalen.

Proximus wil de komende jaren 2,4 miljoen gezinnen en bedrijven aansluiten op een supersnel glasvezelnetwerk. Die ‘verglazing’ is nodig om van hogere datavolumes en snelheden tot 1 gigabit per seconde (tegen de huidige 100 megabit per seconde) te kunnen genieten.

850 euro Glasvezelaansluiting Per gezin kost een glasvezelaansluiting 850 euro.

De uitrol is een bijzonder dure onderneming, de factuur loopt in de miljarden. Per gezin kost een glasvezelaansluiting 850 euro. CEO Guillaume Boutin versnelde daarom de kapitaalinvesteringen met 300 miljoen euro tot 1,3 miljard euro per jaar. Tegen 2025 slorpt glasvezel 40 procent van dat bedrag op.

Was Proximus maar een Frans bedrijf, horen we de topman denken, want in zijn thuisland trekt de overheid 20 miljard euro uit om gezinnen en bedrijven mee te krijgen in de vaart der volkeren. In België moeten de telecombedrijven hun eigen boontjes doppen.

Boutin riep voor de uitrol de hulp in van twee Nederlandse bedrijven die ervaring hebben met glasvezel. Delta Fiber komt helpen in Vlaanderen, terwijl Eurofiber de glasvezel aan de Waalse gevels zal ophangen. Door de kosten te delen hoopt de 45-jarige ingenieur in telecommunicatie meer verbindingen te leggen voor dezelfde smak geld.

Zijn voorgangster Dominique Leroy sloot eerder een soortgelijke deal voor het supersnelle mobiele netwerk van de toekomst (5G). Ook dat partnerschap helpt het bedrijf de kosten te drukken en op het einde van de maand meer cash over te houden.

Dividend en vastgoed

Schermvullende weergave Proximus-CEO Guillaume Boutin. ©saskia vanderstichele

Samenwerkingen en synergieën zijn lang niet de enige move om de miljardenfinanciering rond te krijgen. Met de dividendknip (van bruto 1,50 tot 1,20 euro per aandeel - het laagste niveau sinds Belgacom in 2004 naar de beurs trok) houdt Proximus jaarlijks 100 miljoen euro op zak - die normaal voor meer dan de helft naar de Belgische staat zou vloeien. Boutin leent voorts 600 miljoen euro extra, boven op de 2,2 miljard euro schulden.

De CEO houdt in de torens aan het Brusselse Noordstation ook een en ander tegen het licht. Zo wil hij 700 miljoen euro extra te sprokkelen, verklaarde hij eind maart tijdens de investeerdersdag. In de etalage staan gebouwen en andere assets.

Zo overweegt Boutin een deel van de aandelen in de internationale groothandelsdochter BICS te verzilveren. De afbouw van het belang van 57 tot onder 50 procent kan meer dan 100 miljoen euro opleveren.

Ook Be-Mobile ligt in de weegschaal. Proximus nam het Gentse bedrijf van Jan Cools vier jaar geleden over. De specialist in verkeersinformatie, flitsmeldingen en slim parkeren zou goed zijn voor een omzet van 40 miljoen euro. Met hoeveel miljoenen een verkoop Boutins glasvezelfactuur verlicht, is vooralsnog niet duidelijk.