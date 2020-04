‘Glasvezel is een investering voor de komende zeventig jaar'

Guillaume Boutin, de CEO van Proximus, heeft na vier maanden zijn strategie uitgewerkt: het geld moet meer naar het netwerk en minder naar beleggers. ‘Na corona zullen we een belangrijke economische motor zijn.’

Coltrui, jasje, jeans en schoenen die al wat geleden hebben. Guillaume Boutin (45) oogt relaxed als we hem donderdagochtend spreken in het bijna volledig verlaten Proximus-hoofdkantoor aan Brussel- Noord. Geen evidentie, na een week waarin de CEO noodgedwongen via videoconferentie de marsrichting voor Proximus tot 2022 uit de doeken moest doen.

Boutin doet wat zijn voorganger Dominique Leroy, in september halsoverkop vertrokken, bij het begin van haar bewind ook deed: het dividend verlagen en zo de overheid miljoenen door de neus boren. Om dat geld de facto in het netwerk te steken. Proximus investeert 300 miljoen euro extra per jaar om tegen 2025 de helft van de Belgen toegang te geven tot glasvezelinternet. Als kleine ‘surprise’ rolt Proximus ook het supersnel mobiel internet 5G uit, al arriveert dat wel aan halve kracht.



Om te kunnen investeren, verlaagt u het dividend. Zag de minister u graag komen met die beslissing?



De Fransman is sinds 1 december CEO bij Proximus en presenteerde deze week zijn meerjarenstrategie #inspire2022. Boutin werkt bij Proximus sinds 2017, aanvankelijk voor de consumentenmarkt. Daarvoor was hij in dienst bij de Franse betaalzender Canal+ en de telecomoperator SFR. Hij heeft drie kinderen en een hond.

Boutin: ‘Minister van Telecom Philippe De Backer heeft zijn zegen gegeven voor die strategie. Het is ook een industriële strategie. We doen met het uitgespaarde geld geen overnames in Frankrijk of Duitsland, hé. 70 procent van elke euro die we investeren, blijft in België. We zullen op die manier een belangrijke motor zijn om de economie te herlanceren als het coronavirus bedwongen is.’



Jullie investeren zwaar in de uitrol van glasvezel. Welke garantie hebben jullie dat jullie daar zelf de vruchten van plukken?



Boutin: ‘De investering in glasvezel heeft een lange horizon. Dat is een technologie voor de komende zeventig jaar. Dit is ook niet alleen infrastructuur voor onszelf, maar voor iedereen. We stellen het open. Via de groothandel uiteraard. Er kan een moment komen dat ook Telenet of VOO vragende partij zijn voor glasvezel, maar we zoeken ook industriële partners voor de aanleg ervan.



Zullen lokale spelers meer profiteren van dat netwerk dan de technologiegiganten?

Ja. Het internet is open en niet gereguleerd. Ik denk dat lokale bedrijven, die betrouwbare en beveiligde diensten aanbieden en waarin we vertrouwen stellen om onze data te beheren weer de bovenhand zullen nemen.’



Dat discours lijkt erg tegenstrijdig met de prominente plek die u aan Netflix geeft.



Boutin: ‘In de entertainmentwereld is een shift gebeurd van de productiecapaciteit van lokale naar globale spelers. Dat klopt. En we zullen blijven kijken naar Netflix, Amazon Prime en Disney+. Maar ook dat evenwicht zal zich weer wat herstellen.’



Concurrent Telenet zet fors in op entertainment, onder meer via een streamingplatform met DPG Media. Wat is jullie strategie?



Boutin: ‘We willen een koppelteken zijn voor allerlei soorten entertainment. Met ons platform Pickx willen we de keuzestress die heerst, met al die platformen, overstijgen. We willen de programma’s van internationale spelers zoals Netflix en Amazon Prime distribueren, maar ook die van eigen bodem, zoals van het streamingplatform van Telenet en DPG Media.’



Jullie verrasten met de aankondiging over 5G. De uitrol is erg ‘light’: een kleine snelheidsverhoging, niet in de grote steden... Waarom kondigt u dat nu aan?



Boutin: ‘Dat is een eerste stap, natuurlijk. Ik kondigde ook mijn strategie aan. Het houdt geen steek om alleen over glasvezel te praten zonder 5G, of omgekeerd. De twee zijn met elkaar verbonden. In de kern van ons netwerk hebben we de switch naar 5G gemaakt, en de grote smartphonefabrikanten komen dit jaar met compatibele toestellen. Dan moet je daar toch diensten voor aanbieden? Sneller surfen of video’s kijken is slechts een van de aspecten die 5G biedt. Een ander voorbeeld is ‘network slicing’, waarbij een deeltje van het netwerk voorbehouden wordt voor één specifieke activiteit. Voor steden of bedrijven is dat essentieel, om gevoelige activiteiten slimmer en toch beveiligd te kunnen organiseren.’



Wat is de impact van het coronavirus op Proximus? Kunnen uw netwerken het vele telewerken en streamen aan?



Boutin: ‘Wel, u ziet het: op een normale dag zijn in dit gebouw zo’n 5.000 à 6.000 mensen actief, nu zijn het er 50. (lacht) Ik kan als CEO van een essentieel bedrijf nog hierheen komen, onder meer omdat ik de crisiscel moet aansturen.’