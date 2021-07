‘Glasvezel van Fluvius dreigt energiefactuur duurder te maken’

De energiewaakhond VREG verzet zich tegen de uitbouw van een glasvezelnetwerk door Fluvius. De regulator vreest dat er extra kosten doorsijpelen naar de energiefactuur van de Vlaming.

De data-alliantie van het netwerkbedrijf Fluvius en de telecomspeler Telenet stuit op tegenkanting. Beide bedrijven kondigden een jaar geleden aan uit te zoeken hoe ze samen ‘het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen’ kunnen bouwen. Sindsdien voeren ze gesprekken om alle Vlaamse gezinnen en bedrijven van een glasvezelconnectie te voorzien.

Die ‘fiber-to-the-home’ (FTTH) zou de datahongerige Vlaming toegang geven tot ultrasnel internet met een glasvezelkabel als laatste schakel tussen de cabine op straat en de woning. De alliantie zou daarvoor de concurrentie aangaan met Proximus, dat al volop zijn koperen kabels vervangt. Tegen eind 2028 ambieert Proximus 4,2 miljoen woningen en bedrijven aan te sluiten met glasvezel.

De essentie Het distributiebedrijf Fluvius hoopt samen met Telenet een glasvezelnetwerk uit te bouwen voor ultrasnel internet tot bij iedere Vlaming.

De energieregulator VREG waarschuwt dat zo'n miljardeninvestering mogelijk de energie- en aardgasfactuur opdrijft.

De kredietwaardigheid van het bedrijf zou onder druk komen, waardoor het duurder wordt om te lenen.

Daardoor kan per jaar tot 75 miljoen euro extra belanden in de Vlaamse elektriciteits- en aardgasfactuur.

Maar niet iedereen is ermee opgezet dat Fluvius zich in de kabelstrijd mengt. De Vlaamse energiewaakhond VREG waarschuwde woensdag dat het risico bestaat dat extra kosten worden doorgeschoven naar de energiefactuur. Fluvius baat in Vlaanderen het distributienet uit voor elektriciteit en aardgas. De VREG vreest dat inkomsten uit de energiefactuur van de Vlaming naar de miljardeninvestering in glasvezel stromen. ‘Wij zijn ernstig bezorgd over kruissubsidiëring’, zei VREG-voorzitter Ronnie Belmans dinsdag in de commissie Energie van het Vlaams Parlement.

Miljardeninvestering

De VREG vreest vooral dat de investeringen in glasvezel het risicoprofiel van Fluvius zouden veranderen. Anders dan bij elektriciteit -en aardgasdistributie, waar Fluvius een monopolie heeft, speelt op de kabelmarkt concurrentie. ‘Glasvezelactiviteiten zijn dan ook meer risicovol voor investeerders’, zegt Pieterjan Renier, CEO van de VREG. ‘Als Fluvius daarin miljarden investeert, kan dat ertoe leiden dat zijn rating verlaagt. Banken zullen dan hogere rentes aanrekenen. Ook de leningen om de miljardeninvesteringen voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet te financieren worden dan duurder. Uiteindelijk zou dat leiden tot hogere aardgas- en elektriciteitsrekeningen.’

Als Fluvius miljarden investeert in glasvezel, kan het ertoe leiden dat zijn rating verlaagt. Banken zullen dan hogere rentes aanrekenen. Pieterjan Renier CEO VREG

De VREG becijferde welke impact een investering van 2,1 miljard euro door Fluvius in glasvezel zou hebben. ‘Volgens ons kan het de financieringskost voor elektriciteit- en aardgasinfrastructuur met meerdere tientallen miljoenen euro’s doen stijgen’, zegt Renier. ‘De extra kostprijs kan oplopen tot 75 miljoen euro.’

Het ratingbureau Moody’s verlaagde eind vorig jaar al de ratingvooruitzichten voor Fluvius van ‘stabiel’ naar ‘negatief’. Maar volgens Fluvius is het veel te vroeg om vooruit te lopen op een mogelijke negatieve impact van grootschalige glasvezelactiviteiten op zijn kredietscore. ‘Daar zijn we nog niet’, zegt woordvoerder Björn Verdoodt. ‘De gesprekken met Telenet lopen nog. We moeten de uitkomst van de onderhandelingen afwachten.’

Gescheiden boekhouding

Fluvius ziet geen graten in een investering in glasvezel. ‘Naast de gereguleerde uitbating van het distributienet voor elektriciteit en aardgas in Vlaanderen hebben we nu ook al andere activiteiten’, zegt Verdoodt. ‘We doen ook rioolbeheer en in een derde van de Vlaamse gemeenten baten we sinds jaar en dag al het kabelnet uit dat Telenet gebruikt voor de distributie van digitale televisie en internet. Al die activiteiten hebben gescheiden boekhoudingen met muren ertussen die vermijden dat er kruisfinanciering ontstaat. Mochten we op grote schaal actief worden in glasvezel, dan zouden daar dezelfde beschermingsmechanismes gelden.’

Onze verschillende activiteiten hebben gescheiden boekhoudingen met muren ertussen die vermijden dat er kruisfinanciering ontstaat. Björn Verdoodt woordvoerder Fluvius

Fluvius experimenteert al langer met open glasvezelinfrastructuur die telecomspelers kunnen gebruiken. Begin 2019 begon een testproject om in vijf steden en gemeenten (Antwerpen, Diksmuide, Gent, Genk en Poperinge) de eerste 15.000 woningen van een aansluiting te voorzien.