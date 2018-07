Goede resultaten geven Proximus boost op de beurs

Iets na negen vrijdagochtend bedroeg de koerswinst 7 procent . Beleggers stuwen het aandeel hoger omdat de omzet en de winst van Proximus in het tweede kwartaal feller zijn toegenomen dan algemeen was aangenomen.

Koersdaling

Proximus-aandeelhouders halen allicht opgelucht adem. In de voorbije weken is de koers van de telecomspeler gedaald omdat de regering een vierde speler de toelating wil geven om een gsm-netwerk te bouwen. Vandaag hebben alleen Proximus, Telenet (Base) en Orange hun eigen netwerk. Een nieuwe speler kan de concurrentie aanwakkeren, waardoor de winst van Proximus in gevaar komt.