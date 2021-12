Goedkoper bellen in Europa op de lange baan

Bellen vanuit het buitenland kan ook de komende tien jaar zonder extra kosten. Over bellen naar het buitenland bleek geen akkoord mogelijk.

Het goedkoper maken van internationale telefoongesprekken in de Europese Unie, bijvoorbeeld vanuit België naar Spanje, belandt op de lange baan.

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten raakten het woensdagnacht eens over de regels voor telecomoperatoren voor de komende jaren. Wie in een ander EU-land belt, surft of sms't, kan dat tot 2032 doen zonder daarvoor extra kosten aangerekend te krijgen.

Lees Meer netto Zo vermijdt u een hoge telecomfactuur op reis

Sinds 15 juni 2017 mogen de extra kosten van roaming niet meer op de consument afgeschoven worden. Op 30 juni 2022 zou de maatregel uitdoven, maar de Europese Commissie vreesde een te grote impact. Sommige operatoren halen immers weinig tot geen inkomsten uit buitenlandse consumenten op hun netwerk, maar moeten wel fors betalen voor de buitenlandse telefoontjes van hun klanten. Het wegvallen van het roamingverbod dreigde te leiden tot hogere prijzen of een ingeperkte dienstverlening.

Over het goedkoper maken van internationale telefoongesprekken in de Europese Unie raakten de onderhandelaars het niet eens. Zulke 'intra-EU'-gesprekken - van thuis naar het buitenland - zijn nog altijd relatief duur. Die nieuwe stap naar een echte eengemaakte telecommarkt belandt op de lange baan.

Verbod op 'trage' roaming

Operatoren krijgen wel nog enkele andere nieuwigheden opgelegd. Ze worden verplicht buitenlandse consumenten dezelfde kwaliteit aan te bieden als hun eigen, binnenlandse klanten. Het is verboden bij roaming de surfsnelheid aan te passen, bijvoorbeeld door die gebruikers via 3G in plaats van 4G te laten surfen.

Buitenlandse consumenten zullen ook zonder meerkosten de lokale hulpdiensten kunnen contacteren en moeten duidelijk geïnformeerd worden over de eventuele extra tarieven voor het bellen naar klantendiensten of helpdesks.