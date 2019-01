Groeiend aantal klachten over Mobile Vikings

De Ombudsdienst voor Telecom ontving de jongste weken klachten over technische problemen en de klantendienst.

Mobile Vikings begon als nicheoperator voor mensen die veel mobiele data verbruiken. Een eigen netwerk heeft het bedrijf niet. Het huurde als 'virtuele operator' aanvankelijk capaciteit bij Base, maar stapt volgend voorjaar over naar Orange Belgium. Al enkele jaren is Mobile Vikings in handen van Medialaan, het bedrijf boven onder andere VTM.

De klantendienst had een goede reputatie, maar de jongste tijd verschenen vele klachten op sociale media. De Ombudsdienst voor Telecom zag het aantal dossiers toenemen. 'Tussen 1 januari en 17 december 2018 ontvingen we een kleine 300 klachten tegen Unleashed, dat bestaat uit Mobile Vikings en JIM Mobile', zegt Ombudsman Luc Tuerlinckx. 'De stijging van het aantal klachten tegenover 2017 (91) is opmerkelijk.'

Technische problemen

Die wijzen vooral op technische problemen, zoals niet kunnen sms'en, surfen of bellen, en de bereikbaarheid van de klantendienst. Omdat die de grote hoeveelheid vragen niet langer de baas kon, besloot het bedrijf midden oktober enkel nog schriftelijke vragen te beantwoorden. De telefonische klantendienst is sindsdien niet meer bereikbaar.