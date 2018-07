Gsm-operator Lycamobile beboet wegens lakse verkoop simkaarten

Enkele operatoren bleken evenwel hardleers. Zo slaagde een journalist er in november vorig jaar nog in om bij Lycamobile een simkaart te kopen met een kopie van een paspoort dat op het internet circuleerde. Telecomminister Alexander De Croo eiste daarop dat de telecomwaakhond doortastend zou optreden.

Maatregelen

Maar na nieuwe controles werden opnieuw overtredingen vastgesteld, aldus het BIPT. Het legt het bedrijf daarom ook nog een boete op van 225.183 euro . Lycamobile kan hiertegen nog in beroep gaan, maar dat werkt niet opschortend.

Lycamobile kreeg daarnaast ook nieuwe maatregelen opgelegd, zoals de onmiddellijke installatie van een systeem voor de systematische controle van de aanvragen voor activering van voorafbetaalde kaarten én de verplichting om - voor prepaidkaarten die na 25 januari 2018 geactiveerd werden - binnen een maand na te gaan of het voorgelegde identificatiedocument een geldig document was. Als dat niet zo is, moet de simkaart gedeactiveerd worden totdat de eindgebruiker zich correct heeft geïdentificeerd.