'Herstructurering Proximus zet 1.500 extra jobs op de helling'

Het gaat om de medewerkers van (externe) callcenters die uitsluitend voor de telecomgroep werken.

Proximus kondigde vorige week een herstructureringsplan van 1.900 jobs aan. De vakbond BBTK waarschuwt dat daarbovenop ruim 1.500 banen op de helling staan bij de callcenters die de oproepen voor het overheidsbedrijf afhandelen.

De telecomgroep maakt gebruik van de diensten van de callcenters Mifratel, Ikanbi, IPG, B-connected, Call Excell en andere kleinere callcenters. 'Bij de vijf eerste werken 1.500 mensen uitsluitend voor Proximus', verduidelijkt BBTK-voorzitter Erwin De Deyn. 'Precieze cijfers voor de kleinere callcenters hebben we niet, omdat we daar geen afgevaardigden hebben, maar de som komt op meer dan 1.500 werknemers.'

Hun job is bedreigd omdat Proximus in de aankondiging van zijn herstructureringsplan expliciet aanhaalt 'dat het zijn externe callcenters zal vragen over te schakelen op meer kostenefficiënte werkmodellen via nearshoring en offshoring'. Lees: uitwijken naar andere (lagelonen)landen om te kosten te drukken.

De herstructurering bij Proximus mag geen excuus zijn om de competitiviteit in de callcentersector nog verder op te drijven. Erwin De Deyn BBTK-voorzitter

Franstalige klanten kunnen gemakkelijk in landen als Marokko en Algerije te woord worden gestaan. Maar wat met het Nederlandstalige cliënteel? De Deyn (BBTK): 'Er zijn Nederlandse bedrijven die zich specialiseren in het rekruteren van Marokkaanse Belgen en Nederlanders om in Marokko te gaan werken.'

'Daar verdienen ze minder dan hier, maar meer dan wat ze met andere jobs in Marokko zouden krijgen. Vaak wordt ook hun logement geregeld', besluit De Deyn.

Sociale dumping

De BBTK-voorzitter stelt dat de werknemers van callcenters zich al in een kwetsbare positie bevinden omdat een groot deel van hen werkt met een interimcontract. Bij Mifratel heeft 40 procent van de werknemers die voor Proximus werken een interim- of tijdelijk contract.

'De herstructurering bij Proximus mag geen excuus zijn om de competitiviteit in de sector nog verder op te drijven. Callcenters staan onder druk in ons land. De opdrachtgevers vragen alsmaar meer voor een strakkere prijs. De gemiddelde facturatieprijs voor de diensten daalde in 15 jaar tijd van 40 euro naar 28 euro.'

De Deyn laakt voorts het helse werkritme, de onrealistische doelstellingen die de klant oplegt, de lastige uurroosters en de onzekere contracten. 'Met zijn oproep om de kosten te drukken stimuleert Proximus de sociale dumping.'