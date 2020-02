Herstructurering duwt Proximus in het rood

De provisie die de telecomgroep aanlegt voor het sociaal plan kleurt het nettoresultaat over het vierde kwartaal rood. De jaarwinst krimpt met een kwart.

Proximus meldt in zijn jaarresultaten dat de telecomoperator voor zijn sociaal plan - dat gepaard gaat met het verdwijnen van 1.300 jobs (waaronder minstens 250 gedwongen ontslagen) - 253 miljoen euro provisie aanlegt. Dat duwde het nettoresultaat voor het vierde kwartaal voor 29 miljoen euro in het rood en de jaarwinst 27 procent lager uitkomen op 373 miljoen.

Het brutodividend bedraagt, zoals verwacht, 1,50 euro per aandeel. Daarvan liet Proximus in december als 50 cent als voorschotdividend naar de aandeelhouders vloeien.

In totaal keert Proximus 486 miljoen euro uit. Daarvan vloeit iets meer dan de helft naar de federale regering, de hoofdaandeelhouder. Opmerkelijk: het dividend ligt 30 procent hoger dan de nettowinst over 2019 en bedraagt 98 procent van de vrije kasstroom over het boekjaar 2019 (498 miljoen euro).

Over het toekomstig dividendbeleid laat Proximus nog niet in zijn kaarten kijken. Guillaume Boutin, de nieuwe CEO, belooft meer tekst en uitleg over de toekomstige uitkeringen op de beleggersdag in Brussel op 31 maart.

Boutin staat voor een delicate evenwichstoefening: in een snel veranderende telecomomgeving (Netflix, 5G, ...) is het zaak fors te investeren om concurrentieel te blijven, terwijl er nu al kritiek is bij analisten dat de uitrol van een supersnel glasvezelnetwerk bij Proximus te traag verloopt.

De kans is groot dat Boutin het investeringstempo - nu 1 miljard per jaar - moet opdrijven. Maar aangezien het dividend nu al de hele vrije kasstroom opslorpt, zijn er dan maar twee keuzes: ofwel het dividend verlagen - de optie waar Boutins voorganger Dominique Leroy bij haar aantreden in 2014 voor koos - ofwel extra schulden maken om het dividend op peil te houden.

In lijn

Proximus haalde in het vierde kwartaal een omzet van 1,45 miljard euro . Dat is weliswaar lager dan het jaar ervoor maar wel in lijn met wat de analisten verwachtten en de eigen prognose. De internationale groothandelsdochter BICS zag door het verlies van een grote klant (MTN) de omzet 7 procent krimpen, maar de binnenlandse omzet bleef stabiel.

Opvallend: de bedrijvenafdeling (Enterprise) was een lichtpunt met 2,3 procent groei tot 372 miljoen euro, over het heel 2019 was die tak de enige met - lichte - groei. Net die tak dreigt nu meer concurrentie te krijgen, nu het Brugse Citymesh biedt op extra 4G-capaciteit in de strijd om bedrijfsklanten.