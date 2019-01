'Herstructurering is logische stap voor Proximus'

Is het voor het niet slecht boerende Proximus noodzakelijk om te snoeien in zijn personeelsbestand? Absoluut, oordelen analisten.

Proximus kondigt donderdag een herstructureringsplan met een impact op 1.900 banen aan, blijkt uit het jongste bericht na het overleg tussen CEO Dominique Leroy en de federale regering.

Tegelijk zou de telecomgroep 1.250 aanwervingen doen van digitale profielen (cybersecurity, softwareontwikkelaars, ...), wat het afgelopen jaar ook al gebeurde. Leroy wil Proximus zo transformeren van een ouderwets telecombedrijf tot een wendbare digitale speler.

Goede resultaten

1.900 Ontslagen Proximus zou 1.900 ontslagen plannen, maar doet tegelijk 1.250 aanwervingen.

De reorganisatie is een gevolg van die digitale transformatie. Want operationeel en financieel is Proximus zeker niet slecht bezig. Zo verhoogde Leroy eind oktober de winstverwachting voor 2018 nog tot een groei van 2 à 3 procent.

In tegenstelling tot Telenet wint Proximus wel nog vlot klanten. Dat heeft het te danken aan zijn tweemerkenstrategie. Voor het bovenste segment van de markt biedt het all-in bundels voor een maandelijks bedrag tot 90 euro. En voor de klanten die weinig toeters en bellen én service wensen is er het Scarlet-pakket van 39 euro. Met dat product kan Proximus zich beter verdedigen tegen de prijsbreker Orange Belgium dan Telenet.

Stagnerende omzet

Wat is dan het probleem als de klanten blijven komen en de winst, dankzij het afvloeien van duizenden oudere werknemers, in de lift zit? De omzet. Die groeit niet meer (+0,3% na negen maanden), omdat de drie spelers elkaar geen duimbreed gunnen.

Proximus heeft per werknemer een winst van ongeveer 100.000 euro. Orange scoort dubbel zo goed, Telenet drie keer zo goed.

En daar komt dit jaar geen verandering in. Telenet-topman John Porter liet eind vorig jaar al weten dat zijn bedrijf dit jaar met heel wat nieuwe producten komt. 'Ik hoop dat m'n concurrenten een plan B hebben', klonk het. Daarnaast krijgt Orange Belgium betere huurvoorwaarden om via het netwerk van Telenet breedband en digitale televisie aan te bieden.

Proximus zelf moet zijn glasvezel openstellen voor concurrenten die via zijn netwerk diensten willen aanbieden. Op de bedrijfsmarkt had het bedrijf de voorbije jaren nagenoeg vrij spel, maar ook daar roeren Telenet en Orange zich almaar meer.

En we mogen ook de oprukkende concurrentie van Netflix, Amazon en Disney niet vergeten. Die overtuigen met hun streamingdiensten almaar meer mensen om hun tv-abonnement op te zeggen.

En last but not least duikt er midden dit jaar misschien een extra mobiele concurrent op, al achten de analisten de kans klein dat dat gebeurt. De strenge toetredingsvoorwaarden vergen grote investeringen van een nieuwe speler. Bovendien bestaat de kans dat de veiling van de nodige licenties in het najaar niet kan doorgaan omdat door de politieke impasse de nodige kb's niet rond geraken.

Logische stap

Tegen die concurrentiële achtergrond lijkt het mission impossible om de omzet aan te zwengelen. Dan is het volgens analisten een logische stap voor topvrouw Leroy om 'de kosten te optimaliseren', zoals Proximus dat noemt.

0,3% Omzetgroei De omzet van Proximus groeide in negen maanden tijd met maar 0,3 procent.

Want als de cashflow en de winst niet op niveau blijven komen de miljardeninvesteringen in het glasvezelnetwerk - dat nodig is om ons stijgend gebruik van video en data bol te werken - en het dividend in gevaar. Ter herinnering: met haar belang van 53,5 procent casht de regering jaarlijks 260 miljoen euro.

'Het is logisch dat Proximus verschillende scenario's afweegt om de kosten te optimaliseren. De voorbije jaren kon het bedrijf zich goed verdedigen op de residentiële en bedrijfsmarkt, maar dat wordt steeds moeilijker', zegt KBC Securities-analist Ruben Devos.

Mede dankzij vrijwillig vertrek voor 58- en 60-plussers en natuurlijke afvloeiingen - goed voor een outflow van 2.750 medewerkers tussen 2016 en 2020 - kon Proximus de voorbije jaren netto 150 miljoen euro per jaar besparen. Er werken nu nog 13.000 mensen bij Proximus. De gemiddelde leeftijd is 48 jaar.

Helft minder winst per werknemer

ING-analist David Vagman stipt aan dat Proximus vier keer meer werknemers telt dan Telenet en negen keer meer dan Orange Belgium. Per werknemer geeft dat voor Proximus een winst (ebitda) van ongeveer 100.000 euro. Orange scoort dubbel zo goed, Telenet drie keer zo goed.

48 Jaar De gemiddelde leeftijd bij Proximus is 48 jaar.

'Door hun netwerken en reikwijdte gaat de vergelijking niet helemaal op. Maar de verschillen weerspiegelen wel de roots van Proximus als overheidsbedrijf én hoe moeilijk het in die politieke context is om werknemers te ontslaan.'