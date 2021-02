Het magere rapport van Boutins eerste jaar als Proximus-topman...

Het aandeel van Proximus crashte vrijdag na slappe vooruitzichten voor dit jaar. Dat weerspiegelt het eerste jaar van CEO Guillaume Boutin, die nog niet weet te overtuigen.

L’histoire se répète. Precies een jaar geleden ging Proximus na zijn jaarrapport (2019) 6 procent onderuit en was het de rode lantaarn van de grootste 600 Europese aandelen. De resultaten voldeden aan de verwachtingen, maar dat CEO Guillaume Boutin nog geen prognoses gaf, viel in slechte aarde. De Fransman had toen net (drie maanden) het roer van Dominique Leroy overgenomen.

Een jaar later herhaalt zich dat scenario. De resultaten over coronajaar 2020 lagen in lijn van de consensus. Op het vlak van klantengroei voor breedband, televisie en mobiele telefonie scoorde Proximus beter dan verwacht. Toch was de telecomgroep vrijdag het slechtst presterende aandeel van de Europese klas. Ook nu bleken de prognoses de boosdoener. De brutobedrijfswinst zal dit jaar naar verwachting 4 procent lager uitvallen dan in 2020, terwijl analisten en investeerders op een stabiele 1,84 miljard hadden gerekend.

Boutin haalde in zijn verklaring meerdere elementen aan. Er worden extra kosten gemaakt voor de IT-transformatie. Daarnaast verschuiven kapitaaluitgaven (capex) naar de operationele kosten (opex), voor de migratie van klanten van de klassieke koper- naar de supersnelle glasvezelverbindingen die Proximus uitrolt. Beide zijn samen goed voor 50 miljoen extra kosten en dus minder winst. Daarnaast verwacht de groep minder covidbesparingen, zoals op de reiskosten.

De uitleg maakte weinig indruk omdat de verwachte winstdaling van 65 tot 90 miljoen euro (de winstprognose is 1,75 miljard à 1,775 miljard euro) die 50 miljoen ruimschoots overstijgt. Het aandeel diepte het verlies na de conferencecall uit tot 11 procent.

Boutin heeft het niet voor ‘detaillistische’ vragen. De ingenieur in telecommunicatie focust liever op het grotere plaatje. 'Het belangrijkste is dat we erin slagen meer klanten aan te trekken, in glasvezel investeren en het dividend handhaven. Kunnen we dat allemaal tegelijk? Ja, we hebben een uiterst gezonde balans (met weinig schulden, red.)’, zei hij. ‘We zijn de juiste dingen aan het doen. We voeren de aangekondigde strategie uit. We creëren aanzienlijke toekomstige waarde. We hebben ons drie jaar gegeven om weer te groeien. Vanaf 2022 is het zover.'

Met dat verhaal heeft Boutin in zijn eerste jaar als CEO weinig indruk gemaakt. Sinds zijn aantreden op 1 december 2019 verloor Proximus 39 procent. Ruim dubbel zoveel als de grote rivaal Telenet (-18%) en de Europese telecomaandelen (-16%). De meeste analisten zijn geen fan. Het aandeel telt vier koopadviezen tegenover tien verkoop- en negen houdenadviezen.

Slimme gebouwen en e-health

Dat ongeloof is echter niet toe te schrijven aan de Fransman. De 46-jarige CEO zet in grote lijnen de strategie van zijn voorgangster Leroy voort. Door enerzijds te focussen op de digitalisering van de diensten en de eigen organisatie en anderzijds partnerschappen te sluiten om sterker te staan in de strijd tegen de techreuzen Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google.

Die tweede pijler zal Proximus helpen om vanaf 2022 weer te groeien, zegt Boutin. ‘We boren nieuwe ecosystemen aan. Met Signpost sluiten we tegen 2023 bijna alle secundaire scholen van België aan op glasvezel. In de zomer lanceren we met Belfius de neobank Banx. Slimme gebouwen en e-health zijn twee andere domeinen waar we aan lokale alternatieven werken voor de buitenlandse spelers.’

Boutin moet de rest van zijn mandaat (nog vijf jaar) uit zijn kot komen om de investeerders te overtuigen.

Ook de kritiek op het dividendbeleid is een oud zeer. Omdat de vrije kasstroom door de felle concurrentie van Telenet en Orange Belgium op een verzadigde markt jaar na jaar afneemt - vorig jaar tot 352 miljoen euro - achten analisten het huidige dividend onhoudbaar. Ze verwachten dat Proximus zich in de schulden moet steken om jaarlijks 388 miljoen euro (1,20 euro per aandeel) uit te keren aan zijn aandeelhouders - waarvan 217 miljoen euro aan de Belgische staat, die ruim de helft van het bedrijf in handen heeft.