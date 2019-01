Hoe koelbloedig is Dominique Leroy?

Na woelige jaren onder Didier Bellens verraste Dominique Leroy als CEO van Proximus met doelgerichte ingrepen. Met de finish in zicht wil de marathonloopster versnellen. Dat wordt niet eenvoudig.

Donderdagmiddag. Na een helse 48 uur kan Dominique Leroy (54), de baas van het derde grootste overheidsbedrijf in ons land, eindelijk uitweiden over waarom ze in het laatste jaar van haar mandaat 1.900 banen op de helling zet, maar tegelijk 1.250 IT- en digitale profielen aanwerft. De CEO, een marathonloopster in haar vrije tijd, zat in de achtervolging door een vroegtijdig lek op dinsdag. Net toen de raad van bestuur zich boog over een drastisch driejarenplan.

De stijl van Leroy is erg ‘sec en feitelijk’, volgens ingewijden. Dat zou op de werkvloer wel eens een blok aan het been kunnen worden.

Het was atypisch voor de marketingveterane, die in 2014 aan het hoofd van Proximus kwam. Ze presenteerde zich na een carrière van 24 jaar bij het levensmiddelenconcern Unilever en enkele jaren bij Belgacom als fris geluid na de moeilijke jaren onder Didier Bellens. Haar eerste salvo viel in de smaak. Ze friste Belgacom op tot het concurrentiële Proximus, dat de entertainmentkoning Telenet aanviel door deals met Studio 100 en Netflix te sluiten. In 2016 duwde ze ook de transformatie bij het personeel langzaam op gang, met een akkoord waarmee een groep van 58- en 60-plussers vervroegd het bedrijf kon verlaten. Zonder sociale onrust.

Ook de operationele en financiële resultaten waren voorbeeldig. De kroon op het werk waren de geruchten begin september dat ze genoemd werd als de opvolger van Gavin Patterson, de baas van de Britse telecomgigant BT.

Dinsdag viel de hemel op haar hoofd. In het gesprek met de pers herinnerde Leroy aan de regels over deugdelijk bestuur bij bedrijven. ‘Een lid van de raad van bestuur hoort de genomen beslissingen niet zomaar te delen.’ Waarna ze in een adem toevoegde: ‘Ook niet met de politiek.’

Schermvullende weergave ©Photo News

Het lijkt een technische opmerking, maar het legt wel wat bloot. Het lek, dat haar de regie uit handen nam, zit Leroy hoog. De communicatie was gepland voor komende dinsdag. De boodschap was al uit den treure gerepeteerd. ‘Dit is een transformatieplan, geen herstructurering’, onderstreepte ze donderdagmiddag. Proximus moet zich aanpassen aan de digitale realiteit en heeft daar andere profielen voor nodig.

Het bevestigt wat verschillende mensen die met Leroy werkten, ook zeggen: de telecomtopvrouw weet wat ze wil en gaat recht op haar doel af. ‘Ze heeft een nuchtere zakelijkheid en kan snel een analyse maken’, stelt Marc Lambotte, CEO van de technologiefederatie Agoria. Haar opmerking over het lek geeft ook aan dat ze zich niet snel laat ketenen: door de politiek, noch door de vakbonden. ‘Een bedrijf stuur je vanuit het directiecomité. Dat stelt zijn plannen voor aan de raad van bestuur.’ De politiek licht je pas op het allerlaatste moment in.

Dat gebeurde door het lek niet, waardoor de topministers uit de lucht vielen. Een kwade premier Charles Michel (MR) inviteerde haar op de koffie en droeg haar op haar huiswerk opnieuw te maken. Maar de politiek wrijft haar het lek niet zwaar aan. De stijl van Leroy en hoe ze op haar doel afgaat, vallen in de smaak: ‘Ik vind haar een goede CEO die haar bedrijf verdedigt’, stelt een regeringsbron. ‘Onze belangen lopen gewoon uiteen.’

Leroy heeft met de ontslagronde een hoger doel in gedachten. Proximus mag niet langer een connectiviteitsbedrijf zijn dat zijn klanten jarenlang alleen liet bellen, internetten of tv kijken, stelt ze. ‘Bedrijven vragen ons ze te helpen bij hun digitale omwenteling. Ze willen toegang hebben tot verschillende digitale diensten, zoals het internet der dingen, waarbij toestellen connecteren met het web’, meent Leroy.

Internet der dingen

De afgelopen jaren bereidde ze die omwenteling naar een digitaal bedrijf al langzaam voor door bedrijven in de IT-sfeer over te nemen. Een voorbeeld is Codit, dat ze in juli kocht. Codit is Microsofts partner in de uitrol van de clouddienst Azure. Die laat bedrijven toe hun operaties te verplaatsen naar een online omgeving, met de nodige beveiliging, rekenkracht en extra toepassingen. Codit werkt ook rond het internet der dingen.

De digitalisering op de Belgische bedrijvenmarkt versnelde het afgelopen jaar zo sterk dat Proximus mee moet evolueren, oordeelt Leroy nu. De transformatie bij het personeel, die al sluipend bezig was, heeft daarom een turbo nodig. Op het einde van het derde kwartaal werkten er bij de binnenlandse activiteiten van Proximus 12.526 voltijdsen, 47 minder dan een jaar eerder.

Dat lijkt weinig verschil te maken, maar er schuilen bredere trends achter dat cijfer. 273 voltijdsen vertrokken door het programma dat in 2016 werd afgesloten voor 58- en 60-plussers. Overnames brachten dan weer 226 voltijdsen aan boord. Die techniek - IT’ers aanwerven en wie digitaal niet mee kan of wil laten afvloeien - moet een stroomstoot krijgen.

Dinsdag staking bij Proximus De christelijke vakbond ACV roept het personeel van Proximus op dinsdag te staken tegen het herstructureringsplan, waarbij 1.900 banen worden bedreigd. De vakbond roept alle werknemers op dinsdag naar de Proximus Towers in Brussel te komen. ‘Onze militanten willen een signaal geven. Ze willen respect’, zegt ACV-secretaris Ben Coremans. De christelijke bond gaat ervan uit dat de actie in gemeenschappelijk front wordt gevoerd. De socialistische bond ACOD zei al dat hij meedoet. Wat de impact op de klanten zal zijn, is nog moeilijk in te schatten. Mogelijk kan de staking hinder veroorzaken bij winkels en callcenters van Proximus. De oproep komt niet toevallig. De dag voor de geplande staking, maandag om 13 uur, is overleg gepland tussen de vakbonden en de regering. De stakingsaankondiging zet meteen druk op die vergadering.

Het is alweer een doelgerichte ingreep, waarvoor ze op verschillende banken steun krijgt. ‘Als je naar de cijfers kijkt, klopt het plaatje’, vindt een regeringsbron. ‘De beslissing is ook niet uitzonderlijk in de Europese context. Overal gaat het aantal werknemers bij telecomoperatoren naar beneden. Je vraagt je zelfs af of ze de analyse niet vroeger kon maken.’ Zo kondigde BT midden vorig jaar aan dat het 13.000 jobs schrapt.

Het sluit aan bij de inschatting van analisten. David Vagman van ING vond Leroy nog ‘te voorzichtig’. Proximus boekt per werknemer maar een winst van 138.000 euro, terwijl dat bij de Nederlanders van KPN 182.000 is. Leroy wilde Proximus eerst ombouwen tot een sterke concurrent voor Telenet. Pas daarna kon de werklast dalen door automatisering, met bijhorende jobs.

Communicatie

Leroy doet in haar laatste jaar dus wat nodig is. Maar kan ze met de finish in zicht ook uitvoeren wat nodig is? Het klimaat op de telecommarkt is slecht. Telecomoperatoren zitten in een vervelende catch 22. Klanten verwachten meer, zoals extra mobiele data aan een scherpe prijs. Dat vraagt meer investeringen, maar vertaalt zich niet in een hogere omzet. In de eerste negen maanden van vorig jaar ging de omzet van Proximus er maar met 0,3 procent op vooruit. De redenen daarvoor zijn legio. Zowel regelgeving, zoals het wegvallen van roamingkosten in Europa, als scherpe concurrentie van onder meer Orange Belgium speelt een rol.

Het dossier van een mogelijke vierde mobiele operator, waar de overheid vorig jaar de deur voor openzette, komt daar nog eens bovenop. Het was de eerste echte splijtzwam tussen Leroy en toenmalig voogdijminister Alexander De Croo (Open VLD), en kwam boven op kleinere akkefietjes rond prijsverhogingen, netneutraliteit en de klantvriendelijkheid van het telecombedrijf. Het riep herinneringen op aan Didier Bellens, de voorganger van Leroy, met wie de overheid de relatie op het einde danig zag verzuren. Leroy claimt evenwel dat het dossier van de vierde mobiele operator geen impact had op haar plannen.

Zowel het lastige telecomklimaat als de mogelijke vierde speler kan Leroy uit koers slaan. Tegelijk mag ze zich niet laten afleiden door de vele betrokkenen. Rond de torens aan het Noordstation woedden in het verleden al vaker emotionele veldslagen. Voorlopig laat Leroy zich niet meeslepen. Ze bleef relatief stoïcijns voor de furie die ontstak vanuit de Wetstraat, nadat de regering overvallen was door het besparingsplan.

Ik vind haar een goede CEO die haar bedrijf verdedigt. Onze belangen lopen gewoon uiteen. Regeringsbron

Premier Michel sommeerde haar op de koffie. ‘De premier was kwaad. Ik begrijp dat’, klonk het sec. Waarna ze meteen een lijn in het zand trok: de politiek had geen letter meer kunnen veranderen aan het plan, claimde ze.

Ze liet zich wel verleiden tot een steekje aan het adres van de overheid. De aankondiging van de sanering botst op enkele maanden voor de verkiezingen zeer brutaal met het ‘jobs, jobs, jobs’-mantra van de regering-Michel en eigenlijk heeft de regering dat voornamelijk aan zichzelf te wijten, vindt ze. Als een vierde operator de markt betreedt, zal dat voor begin 2021 zijn. Proximus wil zijn transformatieplan nu op gang schieten, stelde Leroy, zodat het grootste deel is afgerond tegen begin 2021. ‘Je wil niet volop in een transformatie zitten wanneer een nieuwe speler op de markt komt.’

Die stoïcijnse zakelijkheid kan op de werkvloer wel een blok aan het been worden. Leroy communiceerde op het overleg met de bonden ‘sec en feitelijk’, is te horen. Die focus op de feiten mag niet omslaan in afstandelijkheid, vindt Bart Neyens, vakbondsman voor het ACOD. Leroy laat zich nu soms te weinig zien, zegt hij. ‘Het is logisch dat de CEO zich niet continu bezighoudt met het sociaal overleg, maar soms moet je haar toch zelf kunnen spreken.’

De bonden hebben bedongen dat ze Leroy minstens een keer om de twee maanden kunnen zien. Maar naast de formele overlegmomenten kan het contact met het personeel sowieso spontaner, klinkt het. ‘Ze doet werkbezoeken, maar dat zijn vaak nogal goed geregisseerde, bijna prinselijke, bezoeken’, besluit Neyens. Onverwacht ergens binnenstappen wordt geapprecieerd. Die appreciatie kan Leroy mogelijk goed gebruiken. Ze formuleerde de ambitie om, naast afvloeiingen, de interne mobiliteit te verhogen. Ingewijden vrezen dat ze daar haar tanden op kan stukbijten.