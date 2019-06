Huawei brengt ‘Hongmeng' in stelling om Android op te volgen

De Chinese technologiegroep is op zoek naar oplossingen om Android te vervangen sinds het bedrijf op een zwarte lijst staat van de Amerikaanse regering. Omdat Washington het concern verdenkt van spionagepraktijken werd een verbod afgekondigd om nog met Huawei zaken te doen. Een van de gevolgen is dat Huawei niet langer een beroep kan doen op de Android-software van het Amerikaanse Google.

Een mogelijke vervanger van Android is Hongmeng, de door Huawei zelf ontwikkelde besturingssoftware die het bedrijf nu in China aan het uittesten is. Huawei heeft alvast een aanvraag ingediend om het merk Hongmeng te laten registreren in de Europese Unie en negen andere landen, waaronder Zuid-Korea. De aanvragen dateren van 14 mei, twee dagen voor Huawei officieel door de VS in de ban werd geslagen.