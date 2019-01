Huawei floreert ondanks verbanning uit Amerika

De Chinese netwerk- en smartphoneleverancier Huawei verwacht dat zijn omzet dit jaar met een vijfde is toegenomen. De hetze rond het bedrijf sijpelt dus niet door in de cijfers.

Huawei , de gecontesteerde Chinese producent van smartphones en netwerkapparatuur, licht elk jaar rond de jaarwisseling een tipje van de sluier op over zijn prestaties. Het bedrijf noteert niet op de beurs en is daar dus niet toe verplicht. Maar het geeft vaak de omzetevolutie prijs in een brief aan de werknemers. Die houden, samen met oprichter Ren Zhengfei, ook het bedrijf in handen.

Ditmaal bezorgde het bedrijf het cijfer, samen met een brief van CEO Guo Ping, ook aan de pers. Ping schuwt de grote woorden niet. Hij citeert de Romeinse redenaar Cicero: ‘Hoe moeilijker, hoe eervoller.’

Huawei beleefde een zwaar jaar. De Amerikaanse autoriteiten banden producten van het bedrijf en lieten de financieel directeur van het bedrijf, Meng Wanzhou, arresteren in Canada. De Amerikanen claimen dat Wanzhou handelssancties heeft geschonden.

Toch bleek al eerder, onder meer bij monde van de Amerikaanse veiligheidsdiensten, dat de Verenigde Staten het op Huawei gemunt hebben. Ze vrezen dat het Chinese regime zich via apparatuur van Huawei bezondigt aan afluisterpraktijken. Oprichter Ren Zhengfei had een carrière in het leger vooraleer hij Huawei opstartte.

Al die heisa lijkt Huawei niet te deren. Het bedrijf groeit lustig verder, is te lezen in de brief van Ping. De omzet ging er in vergelijking met vorig jaar 21 procent op vooruit, naar 108,5 miljard dollar (94,5 miljard euro).

Er gingen dit jaar meer dan 200 miljoen smartphones over de toonbank. Huawei bracht onder meer de dure topmodellen Mate 20 Pro en de P20 Pro uit. Het slaagde er dit jaar ook voor de eerste keer in om over Apple te springen, naar de tweede plaats in de hitparade van de grootste smartphonebouwers. Alleen het Zuid-Koreaanse Samsung doet het nog beter.

Ook in de netwerkdivisie, die door verschillende overheden wereldwijd nog het meest gelaakt wordt, boekt Huawei vooruitgang, claimt het zelf. In de netwerkwereld naderen verschillende landen de uitrol van het supersnel mobiel internet 5G. Huawei claimt al 26 commerciële contracten te hebben gesloten voor de levering van 5G-netwerkapparatuur. Er zijn ook al 10.000 basisstations verscheept.