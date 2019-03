Huawei mag 5G-netwerken bouwen in Duitsland

De Chinese telecomgroep Huawei zal niet worden uitgesloten van de aanleg van 5G-netwerken in Duitsland. Dat heeft minister van Economie Peter Altmaier gezegd aan de tv-zender ZDF.

‘We willen geen enkel bedrijf uitsluiten’, zei Altmaier in een talkshow op de vraag of de regering Huawei wil uitsluiten van de toekenning van 5G-licenties in Duitsland. Hij voegde er wel aan toe dat de wetgeving expliciet zal vermelden dat alle gebruikte onderdelen veilig moeten zijn en aan alle regels rond databescherming moeten voldoen.