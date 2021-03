Huawei plooit terug op thuismarkt na sancties

Voor Huawei, de Chinese leverancier van smartphones en netwerkapparatuur, is de thuismarkt belangrijker dan ooit na de Amerikaanse handelssancties.

De controversiële producent van smartphones en netwerkapparatuur Huawei legde woensdag zijn resultaten over 2020 voor. Daarbij valt op hoe Huawei meer dan ooit afhankelijk is van de thuismarkt. Alleen in China gaat de omzet er flink op vooruit, in Europa, Zuidoost-Azië en Noord- en Zuid-zijn er minnetjes. Het is een uitloper van de toorn van voormalig Amerikaans president Donald Trump: die ontzegde het bedrijf via handelssancties onder meer de toegang tot het Google-universum, zoals Google-apps en bepaalde delen van het mobiele besturingssysteem Android.

Dat weegt op alle activiteiten buiten China, waar Google actief is en goed bekend bij consumenten. De klap is het zwaarst op de Amerikaanse markt, waar het bedrijf een kwart van zijn omzet kwijtspeelt tegenover 2019. Het verlies op de Europese markt (-12,2 procent) en in Zuidoost-Azië (-8,7 procent) is minder zwaar. Op elk van die markten floreert de netwerk- en bedrijfstak van Huawei dankzij de uitrol van 5G en de versnelde digitalisering door corona. Maar dat compenseert onvoldoende voor consumenten die een ander mobieltje aanschaffen dan een Huawei-smartphone omdat die geen Google meer ondersteunt.

Chiptekort

65,6 % China Huawei haalt weer 65,6 procent van zijn groepsomzet op de thuismarkt.

Huawei kan wel rekenen op de thuismarkt om die verliezen recht te trekken. In China ging de omzet van Huawei met 15,4 procent vooruit, vooral dankzij de snelle uitrol van 5G. De modale Chinees is dit jaar allicht mee met de 5G-hype. Volgens marktonderzoeker Gartner zullen tegen eind dit jaar zes op de tien Chinese smartphones compatibel zijn met het 5G-netwerk. De totale groepsomzet groeit met 3,8 procent. China weegt wel opnieuw zwaarder door in de omzetmix van Huawei. In 2019 haalde Huawei 59 procent van zijn totale groepsomzet uit China, eind 2020 was dat 65,6 procent.