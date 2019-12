Huawei trekt aan alarmbel aan vooravond van 2020

De Chinese techreus, die in het vizier loopt van Amerikaans president Donald Trump, biecht op de laatste dag van 2019 een lager dan verwachte omzet op. 'De prioriteit voor 2020 is overleven', klinkt het.

De topman van de Chinese technologiereus Huawei maakt zich in zijn nieuwjaarsboodschap voor 2019 sterk te kunnen afkloppen op een omzet van 850 miljard yuan (zowat 109 miljard euro). 'Dat is een stijging van 18 procent in vergelijking met vorig jaar', klonk het. De basis voor die groei legde het bedrijf vooral tijdens de eerste zes maanden van het jaar.

We zullen op de Amerikaanse zwarte lijst blijven staan. De Amerikaanse regering zal blijven strijden tegen de ontwikkeling van spitstechnologie. Eric Xu Topman Huawei

Maar veel reden tot euforie is er niet, waarschuwde Xu de zowat 190.000 werknemers. 'De omzet valt immers lager uit dan we verwacht hadden.' Naar een reden voor de tegenvallende prestaties moet hij niet lang zoeken. Hij verwees naar 'de inspanningen van de Verenigde Staten om ons kapot te maken'.

Huawei kwam het afgelopen jaar in het vizier te liggen van de Amerikaanse president Donald Trump. Die verbood Amerikaanse bedrijven in mei nog langer zaken te doen met het Chinese bedrijf.

Spioneren

De maatregel drong zich volgens Trump en co. op 'om de nationale veiligheid te beschermen'. De Amerikaanse regering verdenkt de Chinese overheid ervan via Huawei te spioneren in het buitenland. Maar analisten zagen er vooral een zet in om China te verzwakken in de strijd om de wereldwijde technologische dominantie.

Zolang het technologiebedrijf met hoofdzetel in Shenzhen op de Amerikaanse zwarte lijst staat, moeten ondernemingen uit de Verenigde Staten vergunningen aanvragen om zaken te doen met de Chinese gigant. De Amerikaanse demarche is een flinke streep door de rekening van Huawei.

Onder zijn 92 belangrijkste leveranciers telt het 33 Amerikaanse ondernemingen. De voorbije jaren vloeide jaarlijks een derde van het budget van de gigant, zowat 11 miljard dollar, naar de aankoop van Amerikaanse componenten.

Als de VS het spel hard spelen en het Chinese bedrijf helemaal van de Amerikaanse markt afsluiten, dreigt Huawei zijn klanten wereldwijd geen populaire apps meer te kunnen aanbieden, software niet meer te kunnen upgraden of hardware niet meer te kunnen vervangen.

Prioriteit

Eric Xu vreest dan ook dat 2020 geen gemakkelijk jaar wordt. 'We zullen op de Amerikaanse zwarte lijst blijven staan. De Amerikaanse regering zal blijven strijden tegen de ontwikkeling van spitstechnologie.'

De onzekerheid zal volgend jaar nog groter zijn. 2020 wordt dan ook een grote test voor ons bedrijf. Eric Xu Topman Huawei

De prioriteit voor Huawei voor het nieuwe jaar is dan ook duidelijk voor de topman van het bedrijf: overleven. 'We moeten onze bevoorradingsketen diversifiëren. Het is een kwestie van leven of dood', luidde het.

Het personeel moet zich voorbereiden op een reorganisatie. Xu is van plan 10 procent van de slechtst presterende managers van het bedrijf de laan uit te sturen in 2020. Enkele ondersteunende en operationele diensten wacht een afslanking of een samensmelting met andere teams.