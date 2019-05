Huawei ziet telecomoperatoren en chipleverancier afhaken

Nieuwe zorgen voor de Chinese techreus. Telecomgigant Vodafone en chipfabrikant ARM - twee Britse bedrijven - geven navolging aan de Amerikaanse boycot op Huawei.

De horrorweek voor Huawei is nog niet ten einde. Na Google - dat zijn besturingssysteem Android niet meer in licentie geeft aan de Chinezen - haken nog meer bedrijven af sinds het Chinese bedrijf op de zwarte lijst van de VS werd gezet.

En het zijn niet van de minste. Vodafone , de grootste telecomoperator in de wereld, liet weten dat het voorlopig geen Huawei-smartphones zal aanbieden die compatibel zijn met de 5G-technologie die het draadloos internet binnenkort tot 200 keer zal versnellen. Het gaat om de Mate 20 X.

Door de Google-ban kan Huawei zijn toestellen niet meer updaten met de nieuwste Android-versie.

Vodafone is niet de enige afhaker. Ook EE, de mobiele operator in handen van British Telecom , biedt geen 5G-toestellen van Huawei aan.

In Japan gaan de operatoren Softbank en KDDI het model P30 Lite niet aanbieden. Het Huawei-toestel zou normaal vrijdag in hun winkels liggen. Nog in Japan overweegt NTT Docomo de bestellingen van de P30 Pro te annuleren.

Chips

En het slecht nieuws houdt niet op. ARM, de Britse chipfabrikant in handen van het Japanse Softbank, verbreekt de relaties met Huawei.

Sommige chips van ARM worden in de VS gemaakt, waardoor ze onderhevig zijn aan de boycot die de Amerikaanse overheid eind vorige week oplegde. Eerder gaven de Amerikaanse chipbakkers Intel, Qualcomm en Broadcom al aan dat ze de leveringen aan Huawei staken.

Huawei reageerde dat het met de huidige chips van ARM nog een jaar verder kan.

België

In ons land kijken de mobiele operatoren voorlopig de kat uit de boom. Orange Belgium blijft de Huawei-toestellen in stock verkopen. Over nieuwe (5G-)modellen is nog geen beslissing genomen.