Iliad worstelt met Franse thuismarkt

De Franse prijzenbreker - vaak genoemd als potentiële vierde Belgische telecomspeler - verloor afgelopen kwartaal voor het eerst mobiele klanten, maar belooft beterschap.

Iliad heeft er een beroerd tweede kwartaal op zitten. Voor het eerst sinds de prijzenbreker in 2012 de Franse telecommarkt op zijn kop zette, verloor de operator mobiele klanten. Eind juni waren dat er nog 13,8 miljoen, tegenvoer 13,6 miljoen eind maart.

Het probleem voor Iliad is dat in een extreem brutale Franse markt nu iedereen prijzenbreker geworden is. Ook de andere drie operatoren, Orange, SFR en Bouygues, proberen mobiele klanten te lokken met ultralage tarieven. Vooral SFR, de dochter van kabelaar Altice, heeft enthousiast de strategie van Iliad gekopieerd.

In het halfjaarbericht zegt Iliad de trend deze zomer gekeerd te hebben, meer nieuwe klanten in juli en augustus. Daardoor noteert het aandeel relatief stabiel op de Parijse beurs.

Beleggers hadden zich al schrap gezet voor slecht nieuws, met een bijna halvering van de beurskoers sinds begin dit jaar. Begin augustus had Iliad al kort gewaarschuwd voor een tegenvaller op de Franse mobiele markt.

De prijzenslag heeft wel gevolgen voor de rendabiliteit: Iliad belooft niet langer dat de brutobedrijfswinst (ebitda) op de thuismarkt vanaf 2020 met meer dan 1 miljard euro de investeringen overstijgt. De doelstelling is nu 'ongeveer 1 miljard euro'.

-46% Homerische koersval Het aandeel Iliad verloor sinds begin dit jaar 46 procent

Over de eerste jaarhelft boekte de groep een stabiele omzet van 2,4 miljard euro. De brutobedrijfswinst 866 miljoen euro, 1 procent minder dan een jaar eerder. Dat is inclusief 28 miljoen euro opstartverliezen in Italië, waar de Fransen met een stunttarief tot begin augustus intussen 1,5 miljoen bel- en surfgekke Italianen konden verleiden.

Kortom: het halfjaarrapport leert dat Iliad op dit ogenblik meer dan de handen vol heeft met het rechttrekken van de Franse thuismarkt én de verovering van de Italiaanse markt. En dat om 'de laars' te veroveren er dus minder 'Franse surpluswinst' zal zijn.

De vraag is dus logischerwijs of Iliad veel zin heeft in een Belgisch avontuur. De Franse prijzenbreker rolt vaakst over de tong als potentiële vierde speler in België, al heeft het bedrijf zelf zich steeds onthouden van commentaar.