‘In elk land met een vierde netwerk loopt het mis'

In Frankrijk leidde de intrede van een vierde speler tot een verlies van werkgelegenheid én een slechtere dienstverlening, waarschuwt de CEO van Orange Belgium.

Twee A4-tjes, helemaal vol geschreven. Michael Trabbia, de CEO van operator Orange Belgium is goed voorbereid op een interview, zeker als het gaat over de concurrentie op de telecommarkt.

Minister van Telecom Alexander De Croo (Open VLD) hoopt op meer concurrentie door aparte frequenties voor 4G en het supersnel mobiel internet 5G te voorzien voor een vierde speler. Maar die concurrentie is er al, zegt Trabbia. De 42-jarige Fransman zet zijn bedrijf graag neer als ‘disruptor’ van Proximus en Telenet. Tegelijk hamert hij op het verschil tussen het aantal operatoren en netwerken. ‘Ik heb niets tegen een vierde operator, wel tegen een vierde netwerk.’

Was u verrast door het voorstel van De Croo?

Michael Trabbia: ‘Ik deel de ambitie voor meer concurrentie. Alleen moeten we het hebben over de weg ernaartoe. Het probleem in België is dat de markt van vaste diensten, de bundels met internet en digitale tv, niet competitief is. Wij zijn daar de markt opgegaan en behalen elk kwartaal 15.000 klanten.’

‘Op de markt van mobiele telefonie is het anders. Daar betalen we niet veel meer dan het Europese gemiddelde. De minister heeft gelijk dat Belgen weinig data verbruiken. Orange lanceerde als eerste een aanbod met gratis een ongelimiteerd aantal gigabyte aan data. Competitie gaat niet over het aantal spelers, het gaat over het aanbod voor de klant.’

Schermvullende weergave Michael Trabbia. © Tim Dirven ©Tim Dirven

U staat dus open voor een vierde speler?

Trabbia: ‘Maar die is er al! En er is ook al een vijfde en een zesde. Spelers als Medialaan, VOO en LycaMobile huren ruimte op onze netwerken om hun klanten te bedienen. Er is helemaal geen probleem met concurrentie op de mobiele markt. Dat is anders dan op de markt van vaste diensten. Daar stelden Proximus en Telenet pas na regulering hun netwerken open.’

‘Ik heb wel een probleem met een vierde netwerk. Er is niet genoeg geld in de markt om dat te financieren. Ofwel moet je het beschikbare budget verhogen, ofwel moet je het herverdelen over meer spelers.’

Zal dat een impact hebben op de kwaliteit van de netwerken?

Trabbia: ‘Natuurlijk! De capaciteit van een netwerk hangt onder meer af van hoeveel frequenties je ter beschikking hebt. Hoe meer frequenties, hoe hoger de capaciteit. Als je een deel van de frequenties reserveert voor een speler die daar pas over drie of vier jaar misschien iets mee doet, kunnen wij die nu niet inzetten.’

Kan dat de consument treffen?

Trabbia: ‘Er dreigt een verzadiging van het netwerk. De snelheid kan terugvallen. We moeten voorzichtig zijn met die frequenties. We hebben ze nodig, speel er alstublieft geen roulette mee. Bij klanten die overschakelden naar ons aanbod met ongelimiteerde data steeg het mobiel dataverbruik binnen drie maanden met 60 procent.’

Proximus zegt nochtans dat het dataverbruik in ons land laag is, door de goede wifi-dekking.

Trabbia: ‘Dat is blablabla. Het dataverbruik is laag, maar we zijn bezig aan een inhaalrace. Als we de klanten bevrijden en ze een ongelimiteerde hoeveelheid data aanbieden, gebruiken ze meer.’

U was actief bij Orange in Frankrijk toen er met Illiad in 2012 een vierde speler op de markt kwam. Wat was de impact?

Trabbia: ‘Illiad leunde fel op het netwerk van Orange, omdat het er zelf geen had. De intrede van Illiad had massaontslagen tot gevolg bij SFR en Bouygues Telecom. In ieder land met zo’n vierde netwerk, loopt het slecht af. Er is druk op de werkgelegenheid, druk op de kwaliteit... De kwaliteit is in Frankrijk een pak lager dan hier.’

‘In Frankrijk is iedereen nu wel overtuigd dat dat niet houdbaar is. Zelfs de regelgever erkent dat het tijd is terug te keren van vier naar drie spelers. Er is niet genoeg geld om zo’n vierde speler te financieren. Er is een soort consolidatie aan de gang: ze vechten met elkaar uit wie wie gaat kopen.’

Stel, de politiek zet het licht op groen voor een vierde speler. Is dat schadelijk voor uw marktpositie?

Trabbia: ‘We kennen nog altijd geen naam van de speler die concrete interesse heeft!’

Weet u dat heus niet?