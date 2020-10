KPN, de moeilijk inneembare telecomburcht

De Nederlandse telecomgroep KPN komt andermaal in het vizier van een kandidaat-overnemer. De Zweedse miljardairsfamilie Wallenberg wacht een lange weg: zowel de stichting als de Nederlandse overheid kan dwarsliggen.

Playing hard to get, telecomoperator KPN kan het als de beste. Toch laait de overnamekoorts rond de Nederlandse evenknie van Proximus - waar KPN in het verleden ook meermaals aan werd gelinkt - weer hoog op. Het Nederlandse aandeel schoot maandag naar zijn hoogste peil in drie maanden.

Profiel KPN Telecombedrijf

11.248 werknemers (eind 2019)

Omzet 5,5 miljard euro

Brutobedrijfswinst 2,6 miljard euro

Nettowinst 614 miljoen euro

Deze keer overweegt EQT, het investeringsvehikel van de Zweedse miljardairsfamilie Wallenberg, een overnamebod. Bronnen van het persagentschap Bloomberg zeggen dat de Zweden zich nog maar sinds kort beraden met hun adviseurs. Of er een bod komt, is niet zeker. Als EQT doorzet, moet het ruim 9 miljard euro - 16 miljard euro als de schulden worden meegeteld - op tafel leggen.

Analisten noemen een deal zinvol omdat EQT eigenaar is van KPN’s land- en sectorgenoot Delta Fiber. Dat bedrijf is in Nederland de belangrijkste glasvezelleverancier van dorpen en kleine steden. KPN is marktleider in de grote steden. De twee spelers vullen elkaar dus goed aan.

Delta Fiber is lang niet de enige telecominvestering van EQT. Een halfjaar geleden telden de Zweden samen met collega-investeerder Digital Colony Partners 8 miljard dollar neer voor de Amerikaanse glasvezelleverancier Zayo. De Wallenbergs kochten ook de Duitse glasvezelkoploper Deutsche Glasfaser en het Maltese telecombedrijf Melita. Melita namen ze over van het Belgische fonds Fortino (Duco Sickinghe) en medeaandeelhouder Apax.

Eerste verdedigingslinie

Telecomervaring of niet, KPN binnenhalen is een ander paar mouwen. Niet alleen het management moet overtuigd worden, ‘de Koninklijke’ heeft ook een aandeelhoudersstichting achter zich die de hand kan leggen op de helft van de aandelen om een deal te blokkeren. Het is een klassieke verdedigingslinie in Nederland, die eerder ook al AkzoNobel, Mylan en Stork uit de handen van een (vijandige) overnemer hield.

KPN’s Stichting Preferente Aandelen B werd een kwarteeuw geleden in het leven geroepen in het kader van de privatisering van wat toen nog PTT heette. Ze blokte zeven jaar geleden het miljardenbod van de Mexicaanse tycoon Carlos Slim af. De telecommiljardair met 46 miljard euro op de bankrekening had op dat moment al 4 miljard euro in een belang van 30 procent gepompt. Met 16 procent van de aandelen is Slim vandaag KPN’s grootste aandeelhouder, gevolgd door de Amerikaanse fondsenbeheerder The Capital Group (11,5%) en Norges Bank (2,8%).

De Canadese vermogensbeheerder Brookfield overwoog vorig jaar als volgende in de rij een bod op KPN. De mede-eigenaar van de Londense financiële wijk Canary Wharf zou daarbij samenwerken met de Nederlandse pensioenfondsen APG en PGGM. Maar een overnamepoging kwam er nooit.

Zegen van overheid nodig

De nationale belangen van KPN zijn groot. De Nederlandse overheid heeft inspraak in elke deal. Een overnamepoging zal niet eenvoudig zijn. Konrad Zomer Analist van ABN Amro

Ook deze keer lijkt de kans op een bod klein. En wel omdat KPN’s burcht sinds de zomer nog moeilijker in te nemen is. Het Nederlandse parlement stemde een wet die telecombedrijven catalogeert als 'kritische infrastructuur'. Dat betekent dat de overheid een overname kan tegenhouden als de nationale veiligheid of het publiek belang in gevaar kan komen.