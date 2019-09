KPN trekt benoeming Dominique Leroy in

De Nederlandse telecomoperator verwijst naar de 'onzekere procedures' - lees: de voorkenniszaak - waarin de ex-CEO van Proximus in België is verwikkeld.

In de mededeling zegt de Nederlandse telecomoperator droog dat Dominique Leroy 'niet langer kandidaat-CEO' is. 'De duur van de procedures waarin mevrouw Leroy in België is betrokken is onduidelijk en onvoorspelbaar', klinkt het. 'De raad van toezicht beschouwt deze onzekere timing niet in het belang van KPN en zijn stakeholders.'