KPN wijst overnamebod van 18 miljard af

De Nederlandse telecomoperator KPN stuurt de investeringsfondsen EQT en Stonepeak wandelen. Het Zweeds-Amerikaanse duo bekijkt volgens Financial Times nog of het hoger zal gaan dan de 18 miljard euro die nu op tafel lag.

Niet voor het eerst cirkelden de voorbije weken financiële reuzen rond KPN. Na geruchten over het Canadese Brookfield begin 2019 en over EQT eind vorig jaar, dook EQT begin april samen met Stonepeak Infrastructure Partners opnieuw op. Samen waren ze bereid 3 euro per aandeel neer te tellen voor de Nederlandse telecomoperator, zo klonk het.

De slotkoers van KPN klopte eind deze week af op 2,87 euro. In de weken voor de overnamegeruchten voor het eerst de kop opstaken via The Wall Street Journal schommelde de koers nog rond 2 euro.

Onder de radar is EQT al bijzonder actief in zowel Nederland als België, via het portfoliobedrijf Delta Fiber. EQT ambieert vooral de grootschalige aanleg van glasvezelnetwerken die internetsnelheden van 1 gigabit mogelijk maken. Het zaakje kost handenvol geld, maar ontpopt zich na initiële monsterinvesteringen tot een stabiele cash cow.

Als EQT ook KPN zou binnenhalen, wordt het een niet te negeren speler in onze contreien. Maar zo ver komt het voorlopig dus niet. Financial Times vernam uit welingelichte bron dat de raad van bestuur van KPN het miljardenbod heeft afgewezen.

Vraag is hoe dan ook hoe de - ontslagnemende - Nederlandse regering zou reageren op de mogelijkheid dat een belangrijke nationale speler in buitenlandse investeringshanden zou vallen. Bij het Belgische Bpost weten ze daar alles van sinds de mislukte overname van PostNL.