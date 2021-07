Kabelknippers stuwen resultaten Orange Belgium

De telecomgroep boekte in het tweede kwartaal betere resultaten dan verwacht, onder meer dankzij kabelknippers - klanten die geen dure bundels met kabeltelevisie meer willen.

De omzet van Orange Belgium klom in het tweede kwartaal - vergeleken met dat het lockdownkwartaal van vorig jaar - met 7,5 procent tot 325,4 miljoen euro. Dat is iets meer dan de 320 miljoen waar de gemiddelde analisten op rekende.

De omzet uit retaildiensten groeide met 5 procent, voornamelijk dankzij de hogere omzet uit 'convergente diensten' (+15,5%). Lees: kabelknippers. Orange Belgium lanceerde twee jaar geleden een abonnement voor klanten die geen digitale tv of vaste telefonie meer willen en zette op die manier de aanval in op de klassieke telecombundels. Ook concurrent Telenet moest al vaststellen dat steeds meer klanten hun dure bundels vaarwel zeggen.

Dankzij de omzetgroei en kostenbesparingen kon Orange Belgium een brutobedrijfswinst van 91,1 miljoen euro (+5,9%) voorleggen. Ook dat is een stuk beter dan de consensusverwachting van 88 miljoen. Orange Belgium introduceerde een tijdje geleden met betrekking tot de brutobedrijfswinst het mondvol 'EBITDAaL' (zie inzet hieronder).

'De commerciële performantie bleef positief ondanks de actieve concurrentie. De coronamaatregelen hadden een geringere impact dan vorig jaar', stelt Orange Belgium in zijn kwartaaloverzicht. Door het einde van de lockdowns verdiende de operator meer aan de - weinig rendabele - doorverkopen van mobieltjes en het toegenomen reisverkeer gaf de roaminginkomsten een boost.

Orange rept in zijn kwartaalresultaten met geen woord over het verkoopproces van de Waalse kabelaar VOO. Waarnemers achten de kans groot dat Orange een van de geïnteresseerde partijen is.