Kabelveelvraat Patrick Drahi doet miljardengok met instap in BT

Met een miljardeninvestering in BT Group - het voormalige British Telecom - lijkt de Frans-Israëlische kabelmogul Patrick Drahi met zijn Altice weer een versnelling hoger te schakelen.

2,2 miljard pond, ofte ruim 2,5 miljard euro. Zo veel betaalt Patrick Drahi met zijn bedrijf Altice voor een belang van 12,2 procent in de Britse telecomspeler BT Group, liet hij donderdag weten. Drahi ziet naar eigen zeggen brood in het glasvezelnetwerk dat BT in heel het Verenigd Koninkrijk wil aanleggen om het eiland van sneller internet te voorzien.

De essentie De miljardair Patrick Drahi wordt met een miljardeninstap in BT Group de grootste aandeelhouder van de Britse telecomspeler.

Drahi bouwde een kabelimperium uit met een agressieve strategie van kopen op krediet, saneren en met de opgekrikte cashflows de leningen af te betalen.

Die strategie stond de voorbije jaren wat meer onder druk, maar dat heeft Drahi duidelijk niet minder ambitieus gemaakt.

Er was een tijd dat een miljardeninvestering van Drahi nauwelijks nieuws zou zijn. De Frans-Israëlische selfmade miljardair reeg met zijn Altice jaren de miljardendeals aan elkaar bij de uitbouw van een indrukwekkend kabel- en telecomimperium dat continenten overstijgt. Maar sinds een paar jaar worstelde Drahi met de enorme schuldenberg die zijn veroveringstocht had opgeleverd, waardoor Altice het wat kalmer moest doen. Die adempauze lijkt bij deze afgelopen.

Het verhaal van Drahi begint in 1963, in het Marokkaanse Casablanca. Als kind van twee Joods-Marokkaanse wiskundeleerkrachten bleek de jonge Patrick al snel een gave voor cijfers te hebben. Volgens de overlevering verbeterde hij als tiener de examens die zijn ouders mee naar huis brachten.

Op 15-jarige leeftijd verhuisden zijn ouders naar Frankrijk, waar Drahi kon studeren aan de elitescholen École Polytechnique en de École Nationale Supérieure des Télécommunications. Na zijn afstuderen werkte Drahi kort bij Philips, maar hij besloot al snel zijn eigen weg te gaan.

Drahi ging op onderzoek in de VS, op zoek naar opportuniteiten. Daar zag hij brood in de nieuwe cashcow in telecomland: kabeltelevisie. Hij keerde terug naar Frankrijk en overtuigde enkele gemeenten om hem kabel te laten leggen. Die netwerken verkocht hij later voor veel geld aan Amerikaanse groepen.

Drahi was zo goed met cijfers dat hij naar verluidt als tiener voor zijn ouders - twee wiskunde-leerkrachten - de examens verbeterde.

Het legde de basis voor zijn echte veroveringstocht. Vanaf 2002 begon hij in een razend tempo de Franse kabelmarkt op te kopen. De techniek was altijd dezelfde. Drahi kocht onderpresterende bedrijven door agressief schulden aan te gaan. Vervolgens krikte hij de rendabiliteit op en begonnen de synergieën vruchten af te werpen. De rijke kasstromen van het overgenomen bedrijf dienden vervolgens om de schuldenberg af te betalen.

Dat trucje herhaalde Drahi over de hele wereld, met gigantisch succes. Altice bouwde op krediet een imperium uit met tentakels tot in Brazilië en de VS. Dat ging heel lang goed, tot in 2017 de groei wat vertraagde en het model-Drahi enigszins onder druk kwam te staan. Sindsdien wisselt de miljardair kleinere deals af met de verkoop van sommige activa om de schuldenberg - op een bepaald moment had Altice 55 miljard dollar schulden - beheersbaar te houden.

Drahi steekt zich diep in de schulden om onderpresterende bedrijven op te kopen, er een turbo onder te zetten en met de stijgende cashflows de leningen af te betalen.

De BT-instap is geen klassieke Drahi-deal, in die zin dat hij geen interesse heeft in een overname en naar eigen zeggen gewoon muziek ziet in de toekomstplannen van het bedrijf. Maar dat Drahi en Altice weer aan het goochelen kunnen met miljarden voelt enigszins vertrouwd aan.