Kartelwaakhond legt Proximus en Orange aan banden

De samenwerking valt echter niet overal in goede aarde. Bij het personeel was er protest tegen het outsourcen van zo'n 80 werknemers naar de joint venture. Ook concurrent Telenet ziet de in november bezegelde plannen niet zitten. De derde mobiele operator, met BASE, toonde aanvankelijk interesse om zich bij de mobiele alliantie te scharen. Maar het bedrijf staakte de gesprekken en diende zelfs een klacht in bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA).