Komst vierde telecomspeler staat weer op losse schroeven

Er komen extra studies naar de intrede van een vierde telecomoperator, een optie die door de overheden bepaald is bij de veiling van het radiospectrum voor het mobiel internet 5G.

Het spook van een vierde mobiele telecomoperator waart weer door de Wetstraat. Voormalig minister van Telecom en huidig premier Alexander De Croo (Open VLD) lanceerde in de zomer van 2018 het voorstel om een deel van het radiospectrum voor te behouden voor biedingen van een vierde speler. Dat moest een prijzenslag ontketenen, tot groot ongenoegen van de grote drie Proximus, Telenet en Orange Belgium. Zij zagen het als een aanval op hun marges. De Croo haalde zijn slag wel binnen.

Toch is de komst van een vierde mobiele telecomoperator twee jaar later nog geen uitgemaakte zaak. Het is nochtans 'money time' nu minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) de ontwerpregelgeving voor de veiling van het supersnel mobiel internet 5G en andere radiobanden naar het parlement wil brengen. De overheden beslisten op 12 februari in het Overlegcomité om de komst van zo'n vierde operator, die gekoppeld is aan de veiling, nog eens tegen het licht te houden. Dat bevestigt Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) in een antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD).

Extra hordes

De komst van de vierde telecomoperator moet twee extra hordes nemen. Enerzijds wil de Vlaamse regering dat de Raad van State de passages over de vierde mobiele operator toetst aan de Europese regels. Ze kijkt vooral naar artikel 52 van de Europese Elektronische Communicatiecode. Dat artikel waakt er mee over dat de concurrentie op de interne markt niet verstoord raakt bij de toekenning van radiospectrum. Dat advies van de Raad van State moet terugkeren naar het Overlegcomité voor een politieke beslissing.

Het lijkt erop dat de Vlaamse regering nieuwe stokken in de wielen wil steken van het opzet meer concurrentie toe te laten. Maurits Vande Reyde Vlaams Parlementslid (Open VLD)

Parallel heeft het Overlegcomité De Sutter gevraagd een nieuwe studie te bestellen. Die moet een reeks aspecten van een mogelijke intrede van een vierde operator onder de loep nemen. Het gaat daar onder meer over de impact op de investeringen en de tewerkstelling in de sector. Dat is opmerkelijk, want de telecomwaakhond BIPT voerde midden 2018 al een impactstudie uit naar de komst van een mogelijke vierde mobiele operator. Die was mee de basis voor de regeringsbeslissing om een vierde speler toe te laten.

Stokken in de wielen

Bij Open VLD leeft de vrees dat de nieuwe studie bedoeld is om alsnog de vierde operator van het toneel te laten verdwijnen. Vande Reyde schiet met scherp op de Vlaamse regering. 'Het lijkt erop dat de Vlaamse regering nieuwe stokken in de wielen wil steken van het opzet meer concurrentie toe te laten.' Het klopt dat er op de telecommarkt een concurrentieprobleem is, maar dat situeert zich vooral in de verkoop van bundels, en minder bij de mobiele abonnementen. Al gaf het BIPT in 2018 te kennen dat een vierde operator 'de concurrentie verder kan aanscherpen'.

Een belangrijk struikelblok voor groen licht is de impact op de investeringen van de drie 'klassieke' operatoren. Zij moeten de komende jaren fors investeren in de uitrol van een performant mobiel, maar ook vast netwerk. Een cashflowvernietigende prijzenoorlog dreigt volgens hen die investeringen on hold te zetten. Een argument waar de regering potentieel wel oren naar heeft, de klemtoon die ze in haar regeerakkoord legt op de digitalisering van de economie indachtig. De volgende maanden moeten uitwijzen welke redenering de bovenhand neemt.