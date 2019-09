Legt Telenet alsnog de hand op concurrent VOO?

Nethys verkocht een meerderheidsbelang in VOO aan de Amerikaanse investeerder Providence Equity. Maar het is niet zeker of die omstreden deal doorgaat.

Er is forse druk op de bestuurders van de Luikse intercommunale Enodia om de verkoop van de kabelgroep VOO tegen te houden. Krijgt Telenet een herkansing om een grote Waalse overname te doen?

De schimmige geheime deals van Nethys, de operationele dochter van de intercommunale Enodia, rond de verkoop van de telecomgroep VOO, het IT-bedrijf Win en de windmolengroep Elicio worden met argwaan bekeken. Nethys, dat geleid wordt door de omstreden voormalige PS-burgemeester Stéphane Moreau, verkocht een meerderheidsbelang in VOO aan de Amerikaanse investeerder Providence Equity. VOO, een naam als een klok in Franssprekend België, levert telecom en digitale televisie in een deel van Brussel en in bijna heel Wallonië.

De voorbije dagen is verontwaardigd gereageerd op de manier waarop de megadeal door een klein clubje mensen achter de schermen is bedisseld.

Morgen moet de raad van bestuur van Enodia het licht op groen zetten voor de verkoop van die twee participaties. Maar de kans lijkt reëel dat dat groen licht er niet meteen komt. De voorbije dagen is verontwaardigd gereageerd op de manier waarop de megadeal door een klein clubje mensen achter de schermen is bedisseld, terwijl al jaren om meer transparantie wordt geschreeuwd.

Andere bieders op VOO, waaronder Telenet en Orange Belgium, hopen dat de deal niet doorgaat. Die kans bestaat. De Luikse PS-federatie en Ecolo hebben opgeroepen de deal rond VOO niet te laten passeren. Ze hebben respectievelijk vijf en twee bestuurders bij Enodia. Als die de marsorders van hun partij volgen, zullen al zeven van de twaalf Enodia-bestuurders tegenstemmen. De MR reageerde iets voorzichtiger en zegt te wachten op details over de waardering en een juridische audit.

Uitstel

Daarom is het onzeker of de stemming morgen überhaupt doorgaat. Nethys zou aansturen op uitstel om een categoriek ‘non’ voor de deal te vermijden. Rest dan de juridische vraag of de verkoop ongedaan kan worden gemaakt. Sinds 24 mei is Nethys aan strengere regels onderworpen en beslist de moederintercommunale over alle belangrijke dossiers. Maar voor VOO was blijkbaar al voor die deadline een bindende verkoop getekend.

De deal kan nog afspringen als Nethys er niet in slaagt Brutélé over te nemen. Dat is de intercommunale achter de kabelnetten in Brussel en de regio-Charleroi, die eveneens onder de merknaam VOO op de markt opereren. Providence kan de deal afblazen als Nethys niet tegen eind oktober de Brutélé-netten in handen heeft. Of het kan enkel het Nethys-deel van VOO overnemen, maar dan voor een lagere prijs.

Het is dan ook niet vreemd dat Telenet, dat al langer op VOO aast, zich hier probeert tussen te wringen om zijn oude droom - nationaal actief worden - te realiseren. De Mechelaars lieten Brutélé vorige week nog eens weten dat ze het netwerk willen kopen voor 270 tot 335 miljoen euro. In Charleroi, de thuisbasis van PS-zwaargewicht Paul Magnette, zal dat zeker bekeken worden.

Win

Nog op de agenda bij Enodia staat het fiat voor de verkoop van het IT-bedrijf Win aan Ardentia, een vehikel van Nethysbestuurder François Fornieri (Mithra) met Moreau als CEO. Die ‘insiders’ kochten het bedrijf zonder dat er een competitieve biedprocedure was. Door de commotie die over de duistere deal ontstond, gaf Fornieri al aan dat hij Moreau zou laten vallen als CEO, maar zou inhuren als consultant. Later trok hij ook dat laatste in twijfel, maar de verontwaardiging over de transactie werd er niet minder groot door.

Nog op de agenda bij Enodia staan het fiat voor de verkoop van het IT-bedrijf Win aan Ardentia en het dossier-Elicio, het windparkbedrijf dat ontstond uit de restanten van het Oostende Electrawinds.

En dan rest het dossier-Elicio, het windparkbedrijf dat ontstond uit de restanten van het Oostende Electrawinds. Nethys sloot een vaag akkoord om het bedrijf, dat een dertigtal windparken en enkele lucratieve windconcessies bezit, te verpatsen aan Ardentia van Fornieri voor 1 symbolische euro en de belofte 265 miljoen euro schulden terug te betalen op tien jaar. Die transactie werd door een kenner omschreven als een hold-up. In de sector maken meerdere partijen, waaronder de Waalse overheidsinvesteerder SRIW, zich op voor een tegenbod.