Leroy: ‘Transformatie noodzakelijk voor toekomst Proximus'

Dominique Leroy, de topvrouw van de telecomgroep Proximus, verdedigde woensdag in de Kamercommissie Infrastructuur haar transformatieplan dat 1.900 jobs op de helling zet.

‘Soms is het noodzakelijk onaangename maatregelen te nemen. We zijn ervan overtuigd dat het plan absoluut noodzakelijk is voor de toekomst van Proximus. Zodat de groep ook morgen een belangrijke speler blijft in dit land.’

Het plan is volgens Leroy essentieel omdat de telecomgroep ondanks de vier vertrekplannen van de voorbije twintig jaar met 13.000 werknemers nog altijd een te hoge kostenstructuur heeft. De kosten moeten dalen omdat de omzet in de telecomsector al jaren niet meer groeit, en daar komt niet snel verandering in. Bovendien vergt de exponentieel stijgende dataconsumptie grote investeringen in de netwerken.

De vierde telecomspeler is een zwaard van Damocles. De impact zal dramatisch zijn. Dominique Leroy CEO Proximus

De komst van een vierde mobiele operator dreigt de Belgische markt nog concurrentiëler te maken. ‘Die vierde speler blijft een zwaard van Damocles voor de sector. De impact zal dramatisch zijn: 1 miljard euro minder omzet op een totaal van 7 miljard euro die de bestaande spelers vandaag verdelen’, zei Leroy. De CEO herhaalde dat die dreiging niet de aanleiding voor het herstructureringsplan is, maar dat de mogelijke vierde speler wel de timing heeft versneld. ‘Het plan moet klaar zijn vóór de komst van de nieuwe speler, want een plan maken als je onder vuur ligt is niet evident.’

Leroy besloot dat het tempo van de digitalisering en de disrupte marktomstandigheden Proximus geen andere keuze laten. Een conclusie die de vakbonden en de oppositiepartijen niet delen.