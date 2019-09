Leroy begint bij KPN aan een moeilijke klus

Dominique Leroy mag in België een aantal kopzorgen ontvluchten; bij KPN wacht haar bepaald geen 'walk in the park'.

De nieuwe bestuursvoorzitter van KPN , Dominique Leroy, begint niet aan een makkelijke klus. De Nederlandse telecommarkt is een verdringingsmarkt waarin grote partijen als KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile en een leger kleinere spelers elkaar hard beconcurreren om een koek die niet echt groeit. Kwartaal op kwartaal krimpt de omzet bij KPN. De winst kan alleen op peil worden gehouden door ook continue op de kosten besparen.

Bij KPN treft zij een bedrijf aan dat zich de afgelopen jaren onder de opeenvolgende CEO's Eelco Blok en Maximo Ibarra heeft toegelegd op een nuchtere strategie. Geen buitenlandse avonturen, maar investeren in de kwaliteit van de infrastructuur en de dienstverlening en voortdurende kostenbesparingen.

Investeren in glasvezel

Bovendien worden bij KPN net als bij Proximus klanten verleid om niet één dienst af te nemen, maar bundels van internet, tv, en mobiele telefonie. Voordeel van die strategie is dat klanten met een alles-in-een-abonnement minder makkelijk weglopen en dat de opbrengst per gebruiker toeneemt.

Om deze strategie mogelijk te maken, moet KPN wel zwaar investeren in zijn infrastructuur. Immers, klanten vasthouden lukt alleen als bij top dienstverlening. Daarom steekt het telecombedrijf tot 2021 jaarlijks zo'n 1 miljard euro in de aanleg van glasvezelverbindingen voor zo'n één miljoen huishoudens.

Leroy is vertrouwd met dit recept. Onder haar verantwoordelijkheid besloot Proximus de komende jaren 3 miljard euro te investeren in glasvezel. Het zijn kostbare investeringen waarmee geen nieuwe groeimarkt wordt aangeboord. Telecombedrijven moeten hollen om niet achteruit te gaan.

Verdienmodellen

Zijn er mogelijkheden om te ontsnappen aan de eeuwige krimp van de omzet? KPN bereidt zich voor op de komst van 5G, de nieuwe generatie mobiel internet. Dat betekent veel geld investeren in de noodzakelijke frequenties.

De aanhangers van 5G voorspellen allerlei prachtige nieuwe toepassingen — van zelfrijdende auto's tot medische operaties op afstand — maar de realiteit is dat niemand een idee heeft van de bijbehorende verdienmodellen.

Wat zijn de andere mogelijkheden die Leroy heeft? Onder CEO Blok werd serieus gekeken naar naar groei in cybersecurity en IT-dienstverlening aan bedrijven door verschillende overnames. Onder Ibarra lijkt die strategie weer een beetje ondergesneeuwd.

Van Leroy kan verwacht worden dat ze hier weer meer mee gaat doen. In een interview zei ze over de dienstverlening van Proximus aan het bedrijfsleven dat het maken van verbindingen niet meer genoeg is. 'Vandaag begeleiden we ze ook in zaken die in het verlengde liggen daarvan: veiligheid en de integratie van infrastructuur, de cloud en toepassingen als Microsoft 365.'

Streamingdiensten

Tenslotte heeft KPN bij de doorgifte van tv-programma's te maken met bedreigingen, maar ook met kansen. Nu de grote Amerikaanse streamingdiensten, zoals Netflix, Disney+ en HBO, de Nederlandse televisiemarkt betreden, kan KPN zijn rol van doorgeefluik kwijtraken.