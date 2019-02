'Leroy is te veel boekhouder en te weinig ondernemer'

De vakbonden van Proximus herhalen dat het herstructureringsplan geen basis voor onderhandelingen vormt. Ze eisen een creatievere invulling van de besparingen.

Daags voor de raad van bestuur van Proximus over de jaarcijfers 2018 en de prognoses voor dit jaar - die beide vrijdagochtend worden gerapporteerd - roepen de vakbonden de bestuurders op het transformatieplan anders in te vullen dan door 1.900 jobs te schrappen.

Zowel ACV Transcom als de ACOD verwijt CEO Dominique Leroy en het management de voorbije jaren een totaal gebrek aan creativiteit dat niet met gedwongen ontslagen goedgemaakt kan worden.

Het management ontbeert het ondernemerschap dat kleuters vandaag met de paplepel meekrijgen, luidt het. 'Voorgangers zochten groei door de aankoop en de integratie van de mobiele activiteiten, de netwerkintegrator Telindus, The Phone House-winkels, enzovoort.'

Volgens de bonden laat 'het boekhoudkundige management' veel opportuniteiten links liggen. Ze geven het voorbeeld van Bpost, dat zijn callcenter afbouwt, en diverse overheidsdiensten die de stroom oproepen niet kunnen bolwerken.

Callcenters

'Waarom speelt Proximus daar niet op in om dé referentie van de callcenters in België te worden? De technologie en de synergie-effecten zijn er, wat houdt een ondernemer dan tegen?', luidt de vraag. De ACOD verwijst naar de Franse callcenterspecialist Teleperformance, die in vier jaar zijn beurswaarde verdrievoudigde. 'Het idee dat er geen meerwaarde te rapen valt, klopt dus niet.'

Het voorbeeld is niet lukraak gekozen. Een onderdeel van het transformatieplan bestaat erin dat Proximus zijn externe callcenters vraagt een deel van hun diensten aan te bieden vanuit lagelonenlanden.

De bonden besluiten dat Leroy en haar management de voorbije jaren vooral ingezet hebben op het imago van de telecomgroep, en veel te weinig op tewerkstelling en het verbreden van de inkomstenbasis.

De CEO deed wel degelijk overnames: onder meer van het Amerikaanse Telesign, dat softwareoplossingen levert aan de aanbieders van internet en digitale diensten, en de Antwerpse cybersecurityspecialist Davinsi Labs. Maar dat is volgens de ACOD niet de juiste strategie. 'Het is een illusie enkel in te zetten op toekomstige ontwikkelingen, want de wereld van Proximus is absoluut niet te vergelijken die van Facebook, Google, Amazon en Tesla.' De vakbond noemt het management verblind door de fata morgana van de digitaliserings- en besparingslogica.

Ander plan nodig

Zo lang de gedwongen ontslagen op tafel liggen, zijn de vakbonden niet van plan te onderhandelen over het herstructureringsplan. Ze citeren premier Charles Michel (MR) die Leroy vroeg 'haar huiswerk opnieuw te maken'.

De ACOD ziet in het hele plan een Sabena 2.0. 'De verworven rechten worden afgebouwd, om vervolgens het bedrijf te verkopen en de citroen helemaal uit te persen. Er zitten geen ondernemers in het directiecomité, enkel curatoren avant la lettre', zegt Bart Neyens. 'Deze parel van de Belgische economie moet Belgisch blijven en zorgen voor de Belgische economie en tewerkstelling.'