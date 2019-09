Leroy onder druk om meteen op te stappen

Dominique Leroy komt onder almaar grotere druk om meteen op te stappen als CEO van Proximus, omdat er een belangenconflict is ontstaan met haar toekomstige job bij KPN.

Na de heisa over het loonplafond voor CEO's van overheidsbedrijven en over de verkoop van een pakket aandelen barst nu een derde discussie los rond Proximus-CEO Dominique Leroy. Kan ze wel aanblijven voor enkele maanden als ze daarna naar het Nederlandse KPN gaat?

Leroy zelf ziet geen probleem. 'KPN is nu geen concurrent voor Proximus', zei ze bij haar vertrek in De Tijd . 'Ook zijn internationale fusies niet aan de orde. Telecombedrijven zijn op hun thuismarkten gefocust op de vernieuwing van hun netwerk, zoals de aanleg van een glasvezelkabel, en op digitalisering. KPN focust dus op Nederland.’

Fusie

Niet iedereen volgt dat argument, omdat KPN en Proximus wel eens snel concurrenten zouden kunnen worden of in overnamegesprekken zouden kunnen belanden. Geruchten over een fusie tussen KPN en Proximus behoren tot een van de klassiekers van de Brusselse beurs en duiken geregeld op.