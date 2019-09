Leroy wordt CEO in lopende zaken

Proximus-CEO Dominique Leroy heeft tot haar overstap naar KPN alleen nog de technische afwikkeling van dossiers onder haar hoede. ‘Ze kan geen nieuwe projecten beginnen.’

Het benoemingscomité van Proximus vat vandaag de zoektocht aan naar een opvolger van Dominique Leroy aan het hoofd van de telecomoperator (zie inzet). Leroy blijft tot nader order tot 1 december aan als CEO, ondanks de eis van de vakbonden dat ze meteen opstapt.

Leroy kan tijdens de rest van haar mandaat nog maar een beperkt aantal dossiers beredderen, zegt voorzitter Stefaan De Clerck. De hoofdbrok, het sociaal overleg met de vakbonden over de aangekondigde herstructurering en het verlies van 1.900 jobs, ligt in handen van hrdirecteur Jan Van Acoleyen en De Clerck.

Financieel directeur krijgt mogelijk tijdelijk de leiding De benoemings- en vergoedingscommissie van Proximus buigt zich vanmiddag voor het eerst over de opvolging van Dominique Leroy aan het hoofd van de telecomoperator. Bij die zoektocht geldt tot nader order het loonplafond van 650.000 euro. Voorzitter Stefaan De Clerck kaartte dit weekend dat loonplafond aan, en dan vooral het feit dat Leroy geen recht had op een langetermijnbonus. Hij vreest dat de volgende CEO geen stimulans zal hebben op lange termijn te werken. De benoemingscommissie buigt zich over de procedure die ze zal volgen. De aanstelling van een headhunter behoort tot de opties, stipt De Clerck aan. ‘We gaan niet overhaast te werk.’ Toch is er een deadline: op 1 december stapt Leroy over naar KPN. Al is ook dat geen probleem, meent De Clerck. Financieel directeur Sandrine Dufour (foto) neemt dan, samen met De Clerck, de leiding over.

De Proximus-CEO heeft wel de volle bevoegdheid over andere dossiers. ‘Leroy moet gewoon de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen in haar functie. Ze zal CEO in lopende zaken zijn. Ze kan geen nieuwe dossiers opstarten en moet het management doen draaien’, zegt De Clerck.

Leroy zal zich vooral buigen over relatief technische dossiers, blijkt uit een rondvraag. Voor de zomer beslisten Proximus en Orange Belgium bijvoorbeeld hun 5G-netwerkinfrastructuur te delen. Die joint venture is beslist beleid, en kan dus opgestart worden. Ook over de uitrol van het glasvezelnet en de digitalisering van het bedrijf blijft Leroy meepraten.

Toch botst ze ook daar al snel tegen haar limieten. Bij de aankondiging van de samenwerking met Orange Belgium werd duidelijk dat 80 netwerkbeheerders van Proximus mee naar de joint venture verhuizen. Dat element is een onderdeel van het bredere sociaal plan. En de bonden willen Leroy niet meer aan de onderhandelingstafel.

Leroy zal veeleer een consultant zijn bij specifieke dossiers dan een CEO met beslissingsbevoegdheid. Bestuurder Proximus

In het bedrijf weerklinkt daarom scepsis over de rol die Leroy nog zal spelen. Ze zal meer fungeren als een consultant bij specifieke dossiers dan als een CEO met beslissingsbevoegdheid, meent een bestuurder. Toch stellen andere bestuurders dat het nuttig is Leroy de genoemde dossiers te laten afwerken.

De onderhandelingen over het reorganisatieplan gingen gisteren een nieuwe fase in. De directie ging in op de vraag van de bonden om een sociaal bemiddelaar op te trommelen. Het worden er twee: de ene is actief als bemiddelaar in de overheidssector, de andere in de privésector. Dat is een compromis omdat de directie en de vakbonden van mening verschilden over de pet van de bemiddelaar. De directie hoopt in de volgende weken een akkoord te bereiken.