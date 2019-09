'Leroy zal dit nog enkele maanden moeten uitzweten'

Dominique Leroy moet de eerste maanden niet meer op een nieuwe topfunctie rekenen. Dat zeggen headhunters in een reactie op de intrekking van haar benoeming tot CEO bij KPN. ‘Het einde van haar loopbaan is dit niet, maar ze zal niet meer bij een overheidsbedrijf werken.’

Voor Leroy kwam gisteren een bitter einde aan een bijzonder bewogen septembermaand, waarin haar perspectief op een internationale carrière in de kiem werd gesmoord door een reeks gebeurtenissen die ze niet meer onder controle kon krijgen.

De toekomst leek Leroy nochtans toe te lachen toen ze op 6 september haar vervroegde vertrek bij Proximus aankondigde. Met haar overstap naar de Nederlandse telecomgroep KPN kon ze niet alleen een punt zetten achter de verzuurde relatie met de Belgische overheid en met de vakbonden in haar eigen bedrijf, maar werden haar kwaliteiten ook erkend in de vorm van een fiks hoger salarispakket.

Kritiek op KPN-voorzitter Sickinghe Het debacle rond de aanstelling van Dominique Leroy is ook een vervelende zaak voor Duco Sickinghe, de voorzitter van KPN (en vroegere baas van Telenet) die Leroy overtuigde om naar Nederland te komen. Critici vragen zich af of Sickinghe het risico van de aandelenverkoop door Leroy, die publiek was bekendgemaakt, wel goed heeft ingeschat. Leroy zegt dat ze op het moment van haar aandelenverkoop nog niets beslist had, maar dat er wel gesprekken liepen met andere partijen. Het is niet de eerste keer dat Sickinghe een ongelukkige keuze voor een CEO heeft gemaakt. De vorige KPN-baas, Maximo Ibarra, vertrok al een jaar na zijn aanstelling om privéredenen. KPN meldde gisteren in zijn persbericht dat het ‘op korte termijn’ verwacht ‘een nieuwe aankondiging’ te doen. Dat wijst erop dat het bedrijf al een nieuwe CEO op het oog heeft. Analisten denken dat deze keer intern een kandidaat wordt gezocht. Operationeel directeur Joost Farwerck - die nu CEO ad interim is - en financieel directeur Jan Kees De Jager worden genoemd als kanshebbers.

Leroy schatte echter niet goed in wat een storm haar vertrek zou veroorzaken in de politiek en de media. Ze kreeg enerzijds het verwijt dat ze het schip verliet terwijl er nog belangrijke onderhandelingen liepen over een transformatieplan dat 1.900 jobs op de helling zette. Anderzijds kwam er kritiek omdat ze nog tot 1 december in dienst wilde blijven, terwijl ze al een contract getekend had met ‘een concurrent’. Uiteindelijk gooide Leroy de handdoek in de ring met de boodschap dat ze sneller, op 20 september, zou opstappen.

Het was echter een andere inschattingsfout die de topmanager zou blijven achtervolgen: de verkoop van een pakket Proximus-aandelen op 1 augustus. Zowel de beurstoezichthouder FSMA als het Brusselse parket onderzoeken die transactie. Als zou blijken dat Leroy op het moment van de aandelenverkoop al beslist had om Proximus te verlaten, kan het gaan om strafbare handel met voorkennis.

De onzekerheid over de duur en de afloop van die onderzoeken, die makkelijk enkele maanden kunnen aanslepen, deden KPN beslissen de benoeming van Leroy af te blazen. ‘We vinden het heel jammer, maar we konden niet anders’, laat de uitleg over de beslissing zich samenvatten.

Niet alleen enkele grote aandeelhouders en de machtige Nederlandse beleggersvereniging VEB hadden het moeilijk met de situatie, ook de Nederlandse financiële waakhond AFM (Autoriteit Financiële Markten) ging naar verluidt op de rem staan. De AFM oefent alleen controle uit op financiële instellingen, maar was hier ook bevoegd omdat een dochterbedrijf van KPN een licentie heeft als kredietverlener.

Werkloos

Leroy zag het perspectief op een internationale carrièresprong in enkele weken omslaan naar een werklozenstatuut. De topvrouw wilde gisteren niet reageren, maar volgens haar omgeving is ze verbitterd en boos over hoe de politiek, de vakbonden en de media haar behandeld hebben.

In de Belgische bedrijfswereld wordt met verbijstering naar het verhaal gekeken. Leroy had de verkoop van haar aandelen netjes aangemeld en kon er in theorie hooguit enkele duizenden euro’s winst uithalen. Dat het parket het nodig vond toch huiszoekingen te verrichten en zo haar carrière te dwarsbomen, doet wenkbrauwen fronsen.

Het contrast met de snelle afhandeling van het recente corruptieonderzoek tegen MR-toppoliticus Didier Reynders, dat in enkele weken geseponeerd werd, is opvallend. Het parket van Brussel wil daarover alleen kwijt dat ‘elk dossier anders is en ze dus niet met elkaar te vergelijken zijn’. Hoe lang het onderzoek naar Leroy nog zal duren, is ‘niet in te schatten’, klinkt het.

De hele heisa rond handel met voorkennis is politiek aangestuurd om na te trappen naar Leroy. Dominique Dierckxsens directeur van het headhuntersbureau Batenborch

Sommige waarnemers zijn ervan overtuigd dat het om een opzettelijke beschadigingsoperatie gaat. ‘Die hele heisa rond handel met voorkennis is politiek aangestuurd om na te trappen naar Leroy’, zegt Dominique Dierckxsens, directeur van het headhuntersbureau Batenborch. ‘En het is helaas niet de eerste keer dat ik zoiets meemaak in België. Ik heb al eerder gezien hoe topmensen die bij hun bedrijf een herstructurering hadden uitgevoerd, naast een topfunctie grijpen omdat de nieuwe werkgever bang is dat de vakbonden stakingen zullen organiseren.’

Andere headhunters vinden dat Leroy wel degelijk een inschattingsfout gemaakt heeft, maar ook dat de reactie buiten proportie is. ‘KPN doet hier aan overacting’, vindt Ivan De Witte van de hr-groep Hudson. Ook Guy Vereecke van Ahead vindt niet dat Leroy een onvergeeflijke fout heeft gemaakt. ‘KPN stond onder druk van zijn aandeelhouders, maar het is jammer dat die aandelenverkoop alle positieve elementen overstemt.’

Toch betekent de misstap niet het einde van de carrière van Leroy, klinkt het. ‘Het zal minstens zes maanden vergen voor dit vervaagt, maar ze is niet uit de markt’, zegt De Witte. ‘Zolang het onderzoek naar voorkennis loopt, zal ze geen leidinggevende rol krijgen’, denkt ook Vereecke. ‘Maar intussen kan ze als consultant aan de slag. Het zal ook makkelijker gaan bij een bedrijf dat minder publiek is. Ik zie haar niet meteen Sophie Dutordoir opvolgen als CEO van de NMBS.’