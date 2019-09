Loon Leroy eerder karig in vergelijking met andere CEO's

In vergelijking met de Belgische en buitenlandse collega’s van gelijkaardige bedrijven, wordt de CEO van het beursgenoteerde overheidsbedrijf Proximus eerder karig betaald.

Voorzitter Stefaan De Clerck vindt het loonplafond van 650.000 euro - 500.000 euro vast en een bonus van maximum 150.000 euro - voor de CEO van het beursgenoteerde overheidsbedrijf Proximus een handicap om een hoogaangeschreven nieuwe topman of topvrouw aan te trekken die Dominique Leroy vervangt.

In de Wetstraat is echter geen consensus om dat plafond, dat er kwam in 2014 op initiatief van de toenmalige minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS), te laten springen. Johnny Thijs, de gewaardeerde topman van Bpost die 1,1 miljoen euro verdiende, weigerde in 2014 voor een fors gereduceerd salaris te werken en stapte op.

Is het salarisplafond een hinderpaal om een andere goede CEO aan te trekken voor Proximus? ‘If you pay peanuts, you get monkeys’, luidt het gezegde. Door een flinke pensioenbijdrage bovenop het plafond, verdiende Dominique Leroy vorig jaar in totaal 940.546 euro. Haar voorganger Didier Bellens, die voordien aan de slag was bij de mediagroep RTL, had een salaris van ruim 2 miljoen euro.

John Porter van Telenet, dat andere Belgische telecombedrijf, verdiende in 2018 1,65 miljoen euro.

Van de toplui van de grote Belgische beursgenoteerde bedrijven is Leroy een van de minst verdienende. Met haar salaris staat ze pas op de 17de plaats in de rij van Bel20-CEO’s. Haar salaris bedraagt de helft van wat haar collega’s gemiddeld op hun rekening zien verschijnen. John Porter van Telenet, dat andere Belgische telecombedrijf, verdiende 1,65 miljoen euro in 2018.

In vergelijking met de toplui van de niet-beursgenoteerde overheidsbedrijven in ons land, komt Leroy er dan weer minder bekaaid van af. Sophie Dutordoir, de topvrouw van de NMBS, doet het voor een jaarsalaris van 290.000 euro.

Naar internationale normen ligt het het geplafonneerde loon van de CEO van Proximus aan de lage kant. Bij het Nederlandse KPN, een bedrijf dat ongeveer dezelfde omvang heeft als Proximus, krijgt Leroy als topvrouw een basissalaris van 935.000 euro. Met bonussen en aandelengerelateerde extra’s kan dat bedrag verdubbelen.

Eelco Blok, die tot begin 2018 KPN leidde, ontving in 2016 een totale remuneratie van 2,6 miljoen euro. Erna Verhagen, die aan het hoofd staat van het Nederlandse postbedrijf PostNL, verdient 1,2 miljoen euro. De beurswaarde van PostNL bedraagt ongeveer 900 miljoen euro, tien keer minder dan die van Proximus.

Stéphane Richard, de topman van het Franse telecombedrijf Orange, heeft een salaris van 2 miljoen euro. Orange, het vroegere France Télécom, wordt nog voor 23 procent gecontroleerd door de Franse overheid. De topman van het Oostenrijkse telecombedrijf A1 Telekom Austria ontvangt een remuneratie van 1,4 miljoen euro. A1 Telekom Austria heeft het Mexicaanse America Movil als meerderheidsaandeelhouder, de Oostenrijkse overheid heeft nog een belang van 28 procent.