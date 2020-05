M / V van de Dag | Cable cowboy slaat weer toe

John Malone, in ons land de eigenaar van Telenet, doet waar hij een halve eeuw in excelleert. Met megadeals de kabelindustrie naar zijn hand zetten. Ditmaal slaat mediaschuwe magnaat toe in het VK. Wanneer volgt Telenet?

Of de 79-jarige John Malone op een van zijn vele ranches in onder meer Colorado, Wyoming en New Mexico overweg kan met een lasso weten we niet. Maar dat de 'cable cowboy' het ene na het andere bedrijf aan de haak slaat, staat als een paal boven water.

Aan bijnamen geen gebrek voor de Amerikaanse zakenman: 'peetvader van de moderne kabelindustrie', 'koning van de consolidatie' en 'Mad Max'. De vroegere Amerikaanse vicepresident Al Gore noemde Malone ooit de 'Darth Vader van de informatiesnelweg'. Dat is het resultaat van een eindeloze stroom overnames die uitmondde in een media- en kabelimperium rond Liberty Global (o.a. Telenet), Liberty Media (Formule 1, Live Nation) en Discovery (Discovery Channel).

Monsterfusie

Crisis of niet, John Malone toont zich andermaal een topschaker op het internationale telecom- en mediabord.

De ultieme dealmaker sloeg donderdag toe in het VK. Liberty Global fuseert er zijn breedbanddochter Virgin Media met O2, de mobiele operator van de Spaanse telecomgroep Telefonica. De deal van omgerekend 35 miljard euro is de grootste transactie sinds het uitbreken van de coronacrisis. Crisis of niet, Malone toont zich andermaal een topschaker op het telecom- en mediabord.

Het is zijn zoveelste creatie die past in het vervlechten van vaste en mobiele telecomdiensten, de trend die het kabelbedrijf Telenet vijf jaar geleden de mobiele operator Base deed overnemen. In het VK steekt de monsterfusie BT naar de kroon, de grootste telecomoperator van het land.

De aankondiging van de deal kon niet beter getimed zijn. De voormalige monopolist (voordien British Telecom) kelderde op de Londense beurs 12 procent tot het laagste peil in elf jaar. De fors toegenomen concurrentie was niet de enige reden voor die pandoering. Om de coronacrisis door te komen en zijn investeringen in supersnel internet te versnellen schrapt BT zijn dividend. Een ongeziene beslissing sinds de privatisering van de telecomreus in 1984.

Uitkoop Telenet

Malone, ingenieur van opleiding, begon zijn carrière bij McKinsey en Bell Labs, de legendarische laboratoria van de telecomreus AT&T. Aan dat laatste bedrijf verkocht hij net voor de millenniumwissel voor 48 miljard dollar TCI (voluit Tele-Communications Inc), toen de grootste kabelgroep van de VS. Een kwarteeuw vroeger, toen Malone er als jonge dertiger de touwtjes in handen kreeg, stond TCI nochtans op de rand van het faillissement. Het was het startschot voor een oneindige reeks successen.

2,3 miljard euro Belang Liberty Global in Telenet De waarde van Liberty's belang van 58 procent in Telenet is sinds de instap in 2004 meer dan verdubbeld tot 2,3 miljard euro.

Op die veroveringstocht streek de mediaschuwe miljardair (geschat vermogen bijna 7 milljard dollar) ook neer in ons land. Hij verwierf in 2004 een vijfde van de Telenet-aandelen voor 930 miljoen euro. De waarde van Malones belang (58,3%) in de Mechelse groep is inmiddels ruim verdubbeld tot 2,3 miljard euro, al had dat zonder corona nog een pak meer kunnen zijn. Door die deal speculeren beleggers en analisten al jaren op de overname van de overige aandelen.