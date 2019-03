Magere cijfers Iliad verkleinen kans op Belgisch avontuur

Orange Belgium en Telenet favorieten van beurshuis Kempen

Het beurshuis Kempen & Co paste enkele adviezen voor de Belgische telecomspelers aan. Analist Emmanuel Carlier zet Orange Belgium op de kooplijst, met een koersdoel van 24 euro. ‘Het aandeel is te goedkoop, want er komt wellicht geen vierde speler in België. Het kent ook de hoogste groei. Dat zit nog niet in de consensusverwachtingen.’

Het koersdoel van Telenet zakt van 59 naar 49 euro, maar het advies blijft ‘kopen’. Carlier mikt op een overname door Liberty Global, dat Telenet kan samenvoegen met het Nederlandse Ziggo. Daarnaast heeft Telenet het meeste munitie voor dividenden en de inkoop van eigen aandelen.

Proximus krijgt een verkoopadvies, met een koersdoel van 23 euro. ‘De vrije cashflow groeit minder dan het sectorgemiddelde, terwijl het aandeel duurder gewaardeerd is.’