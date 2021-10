Meer omzet, minder winst bij Proximus

De kwartaalcijfers van Proximus onderstrepen nogmaals het transitiejaar waar de telecomspeler in zit. Tegenover meer omzet staat minder winst, onder andere door de erosie van de vaste telefoonlijnen.

Dat we van Proximus dit jaar geen kwantumsprong moesten verwachten, is al duidelijk sinds februari. Toen gaf CEO Guillaume Boutin zo'n bedremmelde outlook voor 2021, dat de markt die interpreteerde als een verkapte winstwaarschuwing . De derdekwartaalcijfers bevestigen nogmaals dat geschetste beeld.

Met een omzet die 2,4 procent aandikt tot 1,4 miljard euro doet Proximus het wel beter dan de 0,8 procent waar analisten op rekenden. Die groei is vooral te danken aan de consumentenmarkt, waar Proximus 1,1 procent won tot 680 miljoen euro.

Dat is te danken aan het succes van de Flex-bundels die Proximus steeds beter aan z'n klanten verkocht krijgt. Het won in het derde kwartaal 11.000 'convergente' klanten, telecomjargon voor die klanten die meteen meerdere diensten afnemen. De gemiddelde klant neemt nu 2,7 diensten (RGU's) af bij het telecombedrijf, 2,7 procent meer dan een jaar geleden. Daarmee verdient Proximus nu 59,3 euro per klant.