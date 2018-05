Miljardenfusie in Europese telecom

Telenet-moeder Liberty Global casht 19 miljard euro op haar Duitse dochter.

Na maanden onderhandelen is de kogel door de kerk: het Britse Vodafone , de grootste mobilofoonoperator in de wereld, legt 18,4 miljard euro op tafel voor de Centraal-Europese kabeldochters van de Amerikaanse Telenet-moeder Liberty Global .

De deal omvat kabelaars in Tsjechië, Hongarije en Roemenië, maar draait in essentie om Duitsland. Vodafone verwerft via Liberty-dochter Unitymedia glasvezelnetwerken in Noordrijn-Westfalen, Baden-Württemberg en Hessen. De Britten hadden via hun dochter Kabel Deutschland al voet aan de grond in alle andere Duitse deelstaten en worden zo voor het eerst een pan-Duitse kabelspeler.

Vodafone is in mobiele telefonie het nummer drie van Duitsland, na Deutsche Telekom en Telefonica-dochter O2.

'Schandalig'

Opmerkelijk: Vodafone zegt in de mededeling dat de Europese kartelwaakhond zich over de deal zal uitspreken. Door ook Centraal-Europese kabelaars in de mix te gooien lijken de Britten te willen vermijden dat de Duitse kartelwaakhond (Bundeskartellamt) de deal bestudeert. Dat is belangrijk, Bonn blokte in het verleden meerdere fusiedeals in de Duitse kabelsector af.

Officieel zegt Vodafone dankzij de fusie sterker te staan om fors te investeren in een performant netwerk om zo de consument een sneller internet aan te bieden. Dat is tussen haakjes krek hetzelfde argument dat Sprint en T-Mobile - de nummers vier en drie van de Amerikaanse telecom - inroepen om hun miljardendeal voorbij een kritische toezichthouder te loodsen.