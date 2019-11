Minstens 250 gedwongen ontslagen bij Proximus

De telecomgroep informeert vanaf woensdag haar personeel over het sociaal plan waarover de voorbije maanden is onderhandeld met de vakbonden. Dat leidt op verschillende afdelingen tot werkonderbrekingen.

De kogel is door de kerk bij Proximus . De maandenlange onderhandelingen - onder leiding van sociaal bemiddelaars - over de herstructurering die 1.900 banen op de tocht zet, werden voor de herfstvakantie afgerond.

De directie wilde koste wat het kost de reorganisatie nog dit jaar afronden, zodat de kosten nog in de boeken van 2019 verdwijnen. Die tijdsdruk zinde de vakbonden niet, net als de beperkte marge tot onderhandelen.

Uiteindelijk is afgeklopt op een vertrekplan dat bij de bonden op weinig enthousiasme kan rekenen. Ze zullen het voorleggen aan hun achterban, maar niet verdedigen.

Vertrekpremie

Er is een vrijwillig vertrekplan met een vertrekpremie van bruto 1.500 euro per anciënniteitsjaar vanaf een anciënniteit van vijf jaar. Bij een teveel aan vrijwillige vertrekkers krijgen werknemers met de langste anciënniteit voorrang. Bij te weinig vrijwilligers komen testen die de beste kandidaten bevestigen in hun job en wordt de rest gedwongen ontslagen.

De directie verwacht dat het vertrekplan het aantal ontslagen tot zowat 250 kan beperken. Te optimistisch, klinkt het bij de bonden, die uitgaan van 200 tot 500 afdankingen.

Het sociaal plan snoeit niet alleen in het personeel, het past ook een aantal hr-regels aan. Onder meer over de ziekteregeling en hoeveel tijd een werknemer krijgt om een nieuwe job te vinden bij een reorganisatie. Voorts worden de bonden bij bepaalde procedures achteruitgesteld.

'De directie stelt dat het 'Fit For Purpose'-reorganisatieplan nodig is om de groep aan te passen aan de digitalisering. Maar die nieuwe regels hebben daar niets mee te maken, het is een pure besparing', stelt een vakbondsman.

Werkonderbrekingen

Nu het sociaal plan niet langer confidentieel is en de directie het personeel informeert, wordt op verschillende afdelingen het werk neergelegd. Dat was woensdagmorgen het geval bij de technici in de buurt van Verviers. Die protesteren omdat ze niet mogen deelnemen aan het vrijwillig vertrek. Dat komt omdat er nu al een gebrek aan lassers is. Voorts was er een werkonderbreking in het callcenter in Bergen.

Er is ook grote ongerustheid in de winkels, die Proximus afbouwt van 225 tot 130. Het gros zijn winkels van partners als Studio Telecom en Essec Telecom Center, kleine groepen of zelfstandigen die exclusief diensten en producten van Proximus verkopen.