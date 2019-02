Mobiel internet op trein onder de loep

Een soortgelijke test deed het BIPT in september met wagens op de belangrijkste wegen tussen en in steden. Die eerste onafhankelijke studie van de kwaliteit van spraak en data besluit dat de drie mobiele netwerken aan elkaar gewaagd zijn.

'Het beste of snelste netwerk'

In het verleden namen de operatoren zelf een consultant in de arm om de kwaliteit van de drie netwerken te meten. Het resultaat was dat elke operator wel één element vond waarin hij beter scoorde dan de concurrenten, om vervolgens luid te toeteren dat hij 'het beste of snelste netwerk' had.