'Mobiel surfen in Brussel wordt groot probleem'

Brussel dreigt niet enkel op de weg maar ook op de mobiele netwerken een filekampioen te worden. De telecomregulator BIPT waarschuwt dat de mobiele surfer meer dan tien jaar in de tijd dreigt te worden teruggeflitst.

We verbruiken mobiel almaar meer gigabytes data voor messaging, werken, muziek, video en gaming. Het internet der dingen (IoT), het aanschakelen van duizenden apparaten en machines, zal het dataverbruik de komende jaren nog gevoelig doen toenemen.

In ons land waakt het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) erover dat er voldoende radiofrequentiebanden zijn om dat exploderende mobiele verkeer in goede banen te leiden. Mobiel surfen gebeurt vandaag dankzij de 4G-technologie. Op het snellere 5G is het, in tegenstelling tot in andere landen, wachten tot volgend jaar. België hinkt achterop omdat het jaren heeft geduurd om een veiling te organiseren. Door onenigheid tussen de gewesten over de verdeling van de centen komt die er pas eind dit jaar.

Trager surfen

Het is al langer geweten dat Brussel niet van 5G zal genieten als de stralingsnorm niet wordt aangepast. Die nachtmerrie dreigt alleen maar groter te worden, blijkt uit een BIPT-analyse van de radiofrequenties.

De telecomwaakhond voerde de studie uit in Antwerpen, Luik en Brussel, de grootste steden in de drie gewesten. Voor Antwerpen en Luik verwacht het BIPT geen tot beperkte problemen. 'Er is geen gevaar voor een aanzienlijke congestie van de 4G-netwerken in Antwerpen en een risico van een gedeeltelijke congestie in Luik', luidt de conclusie.

In Luik voorspelt de regulator wel een hoog risico in meerdere stadswijken. Een congestie of overbelasting van de netwerken kan leiden tot onderbroken gesprekken, een daling van de downloadsnelheid of een verminderde streamingkwaliteit.

Wallonië kan dat volgens het BIPT vrij eenvoudig oplossen. 'Bij de meting van de stralingsnorm begint het gewest weer van nul als een nieuwe technologie - zoals 5G - wordt bijgestoken.' 5G kan dus verhelpen dat de mobiele netwerken vollopen.

Hetzelfde verhaal geldt voor Vlaanderen, waar wordt gemeten per radiofrequentie of technologie. Lopen de netwerken vol, dan brengen nieuwe frequenties of een technologie als 5G redding.

Tien jaar terug in de tijd

Het Brussels Gewest daarentegen meet cumulatief voor de stralingsnorm. Dat wil zeggen dat nieuwe frequenties of technologieën geen soelaas bieden.

Die meetmethode dreigt de hoofdstad van Europa volgend jaar (nog meer) het schaamrood op de wangen te bezorgen. Het BIPT voorspelt tijdens de piekuren een sterke congestie van de mobiele netwerken.

De verzadiging dreigt zo groot te worden dat mobiele surfers terug op 3G-snelheden zullen vallen, de mobiele technologie die tussen 2004 en 2012 in zwang was. 'Bellen zal geen probleem zijn, maar surfen en e-mails versturen zal flink trager gaan. Het laden van een website zal minutenlang duren of zelfs afgebroken worden', zegt BIPT-woordvoerder Jimmy Smedts.

Hoe kan Brussel dat voorkomen? 'Mensen waarschuwen dat ze in Brussel terug in de tijd gaan en hen vragen minder mobiele data te verbruiken lijkt me niet echt realistisch', lacht Smedts. 'Het gewest moet anders meten en de stralingsnorm verhogen.'