Mobile Vikings breidt uit naar start-ups en kmo’s

‘We hebben het aanbod samengesteld op maat van een bedrijf als het onze, zoals wij het graag zouden hebben’, zegt Kris Steegmans, de CEO ad interim van Mobile Vikings. Dat wil zeggen: een zo groot mogelijke autonomie van de eindgebruiker. Een abonnement activeren en beheren gebeurt zelfstandig in de online klantenzone. ‘Er zijn geen account managers van wie je voor de minste aanpassing afhankelijk bent.’ De specifieke businesshelpdesk is via chat, WhatsApp (tot 20 uur) en telefoon bereikbaar.

Proximus

Is de aanval op de zakelijke markt de eerste verdienste van de overname door Proximus? Steegmans: ‘Bedrijven waren al lange tijd - voor de acquisitie - vragende partij voor een zakelijk aanbod van Mobile Vikings. We hadden nooit de tijd om het idee uit te werken, tot we recent wel de koe bij de horens konden vatten. We hebben dit volledig autonoom uitgewerkt.’