Mobile Vikings en JIM Mobile ruilen BASE in voor Orange Belgium

De twee operatoren, die via overnames bij Medialaan (De Persgroep) terechtkwamen, baten zelf geen fysiek netwerk uit. Ze maakten als ‘virtuele operator’ gebruik van het netwerk van de operator BASE, in een zogenaamde MVNO-deal. BASE kwam intussen in handen van Telenet, dat op de tv-markt een concurrent is van Medialaan.