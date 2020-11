Mobile Vikings staat na woelige jaren weer te koop

Amper vijf jaar na de vorige verkoop staat de mobiele telecomoperator Mobile Vikings weer in de etalage. Het merk sluit daarmee een woelige periode af.

Bijna dag op dag vijf jaar geleden, op 19 november 2015, maakte VTM-moeder Medialaan bekend het Hasseltse bedrijf Vikingco, het bedrijf boven de mobiele operator Mobile Vikings, voor de volle 100 procent in te lijven. Ook de klantenbasis van Jim Mobile, dat het samen met Telenet-dochter BASE had opgericht, kwam volledig naar Vilvoorde. Nu is het telecomverhaal van het mediabedrijf, dat later opging in de grotere DPG Media-groep, alweer voorbij.

Het verhaal van Mobile Vikings begon zo'n twaalf jaar geleden. In de slipstream van het dan ontluikende mobiele internet lanceerde het Hasseltse bedrijf City Live wat de 'luis in de pels van de telecommarkt' moest worden. Het kreeg daarvoor rugdekking van het toenmalige KPN Belgium (Base), dat samen met de Limburgse mediagroep Concentra een meerderheidsparticipatie in het bedrijf had.

De propositie voor de verstokte gebruiker van mobiele data valt aardig in de smaak: in 2014 kan de kaap van 200.000 klanten gevierd worden. Er komen uitstapjes naar Nederland en Polen en de Mobile Vikings-klant kan zelfs bellen voor 0 euro. Vikingco draaide in 2014 al een omzet van 27,9 miljoen euro, waar het een brutobedrijfswinst (ebitda) van 7,2 miljoen euro uit puurde. 'Winst? Dat is voor 2018!', klinkt het dan bij het bedrijf, dat volop investeert in innovatie.

Morren

Bij de overname eind 2015 staat de teller op 240.000 vikings. Die beginnen tussen 2016 en 2018 almaar meer te morren. Dat blijkt uit de statistieken van onder meer de Ombudsdienst voor Telecom. Het krijgt daarvoor in de kerstvakantie van 2018 zelfs een reprimande van die laatste. 'Tussen 1 januari en 17 december 2018 ontvingen we een kleine 300 klachten. De stijging van het aantal klachten tegenover 2017 (91) is opmerkelijk.'

Het staat haaks op het communitygevoel onder de vikings waar Mobile Vikings in zijn eerste jaren zo prat op ging. Het bedrijf stond bekend om zijn vikingpunten, een betaalmiddel waarmee je je telecomrekening kan drukken. Maar dat verdween midden 2018 naar het achterplan. Mobile Vikings heeft dan net beslist de BASE-netwerken achter zich te laten en voor vijf jaar met zijn klanten te over te stappen naar die van Orange Belgium.

Bruid

Het draait slecht uit. De migratie leidde tot een regen van klachten op sociale media. Temeer daar Mobile Vikings ook probeerde op te schuiven van een 'light mvno' (mobile virtual network operator) naar een 'full mvno', waarbij veel meer techniek en apparatuur in eigen beheer wordt genomen. Het bedrijf moest door het stof, maar haalde in dezelfde periode Bart De Groote aan boord.

Mobile Vikings Mobile VikingsOmzet (2019) : 68 miljoen euro.

Brutobedrijfswinst (ebitda): 12 miljoen euro.

Aantal klanten: > 300.000.

Aantal medewerkers: 80.

Oprichting: 2009 (onderdeel DPG Media sinds 2015).

Hoofdkantoor: Hasselt.