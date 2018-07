Mogelijke komst vierde speler vloert telecomspelers op beurs

Dat de telecomwaakhond ruimte ziet voor een vierde mobiele speler in ons land, haalt de beurskoersen van Telenet, Proximus en Orange Belgium zwaar onderuit.

Donderdag raakte bekend dat het BIPT geen onoverkomelijke bezwaren heeft tegen de intrede van een vierde mobiele operator in België. Het voornaamste argument om de markt verder open te trekken is dat de prijzen voor mobiele telefonie dan zullen dalen, naar schatting met 8,6 procent. Met lagere prijzen zou de consumptie van mobiele data, die in ons land lager is dan in de buurlanden, kunnen stijgen.

De impact op de bestaande telecomspelers zou echter aanzienlijk zijn en dat is ook aan de beurskoersen te zien. Het grootste verlies is voor Telenet , maar ook de aandelen van Proximus en Orange Belgium krijgen slaag.

Het is al de tweede keer in twee maanden dat de kans op een vierde speler het telecomtrio onderuit haalt. Dat was midden juni ook het geval, toen minister van Telecom Alexander De Croo ruimte voor een vierde speler forceerde.

Het beurshuis Kepler Cheuvreux wijst er op dat de mogelijke komst van een vierde speler de komende maanden voor onzekerheid zal zorgen, waardoor alle Belgische telecombedrijven ‘un-investable’ worden. Oninteressant voor beleggers, zeg maar.

Analist Ruben Devos van KBC Securities denkt dan weer het allemaal geen zo’n vaart zal lopen. De huidige marktomstandigheden zijn eerder onaantrekkelijk en voor een nieuwkomer zal het niet gemakkelijk zijn aan de uitgebreide reeks voorwaarden te voldoen. En mocht er een vierde speler bijkomen, dan is het volgens de analist niet uitgesloten dat de Belgische markt weer consolideert van vier naar drie.